Mim Kemâl Öke’nin “Biat, Bir Turgut Reis Hikâyesi” eserinden alıntılar

"Denizde (yelkenlerin) bayraklar gibi (açarak) süzülüp giden gemiler de O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O diler rüzgârı dinlendirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar."

Mim Kemâl Öke