Mim Kemâl Öke’nin “Biat, Bir Turgut Reis Hikâyesi” eserinden alıntılar
Mim Kemâl Öke’nin “Biat, Bir Turgut Reis Hikâyesi” eserinden alıntılar
Turgut Reis, diğer adıyla Dragut; dürüstlüğü, iyiliği, hakkaniyeti düstur edinmiş, Akdeniz'in en büyük efsanelerinden biridir. İslam coğrafyasında "Seyfü'l-İslam" namı ile anılan büyük denizcimiz, Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi için pek çok mücadele verdi. Turgut Reis'in çocukluğundan şehadetine kadar olan yıllarını Mim Kemal Öke "Biat, Bir Turgut Reis Hikâyesi" başlıklı eseri ile anlattı. Sizler için eserden dikkat çeken alıntıları derledik.
Giriş Tarihi: 22.06.2022
14:56
Güncelleme Tarihi: 22.06.2022
14:57