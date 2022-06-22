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  • Mim Kemâl Öke’nin “Biat, Bir Turgut Reis Hikâyesi” eserinden alıntılar

Mim Kemâl Öke’nin “Biat, Bir Turgut Reis Hikâyesi” eserinden alıntılar

Turgut Reis, diğer adıyla Dragut; dürüstlüğü, iyiliği, hakkaniyeti düstur edinmiş, Akdeniz'in en büyük efsanelerinden biridir. İslam coğrafyasında "Seyfü'l-İslam" namı ile anılan büyük denizcimiz, Akdeniz'in Türk gölü haline gelmesi için pek çok mücadele verdi. Turgut Reis'in çocukluğundan şehadetine kadar olan yıllarını Mim Kemal Öke "Biat, Bir Turgut Reis Hikâyesi" başlıklı eseri ile anlattı. Sizler için eserden dikkat çeken alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 22.06.2022 14:56 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022 14:57
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"Denizde (yelkenlerin) bayraklar gibi (açarak) süzülüp giden gemiler de O'nun kudretinin kanıtlarındandır. O diler rüzgârı dinlendirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar."

Mim Kemâl Öke

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"Bizde "keşke" yok.

Vardır yaşananların bir sebebi."

Mim Kemâl Öke

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"Her şey göründüğü gibi olsaydı denizin rengi eline aldığında mavi olurdu."

Mim Kemâl Öke

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"Tıkandığında, gönlünde çerağı uyandır; o sana kılavuzluk etsin."

Mim Kemâl Öke

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"Abdestsiz yere basmayacaksın. Namazsız gün olmaz."

Mim Kemâl Öke

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