Mavi şehir: Şafşavan

▪ İslam tarihinde unutulmaz bir yeri olan, "Gırnata'nın kız kardeşi" ya da "Küçük Fes" olarak anılan Şafşavan, İspanyolların Endülüs'ü işgali sonrasında memleketlerini terk etmek zorunda kalan Endülüslü Müslümanların kurduğu şehirlerden biri.

▪ Bu yönüyle bir hüzün ve muhteşem maziye bakışı içinde barındıran Şafşavan, Endülüs Medeniyetinin Kuzey Afrika'daki eşsiz bir örneği olarak kabul edilmekte.

KUZEY AFRİKA'NIN İNCİSİ: FAS