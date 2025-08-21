Mavi şehir: Şafşavan
Asırlar boyunca İspanya'da İslam rüzgarları estiren Endülüs, yıkılmasının ardından da kendisini hatırlatan güzelliklerle Müslümanların hafızasında taze kalmayı sürdürüyor. Fas'ın kuzeyinde "Mavi Şehir" olarak bilinen Şafşavan, Fas'taki en dikkat çekici Endülüs yapılarından biri. 1471 yılında kurulan şehir mavi tonları, tarihi arka planı ve kültürel dokusu ile göz kamaştırıyor.
▪ İslam tarihinde unutulmaz bir yeri olan, "Gırnata'nın kız kardeşi" ya da "Küçük Fes" olarak anılan Şafşavan, İspanyolların Endülüs'ü işgali sonrasında memleketlerini terk etmek zorunda kalan Endülüslü Müslümanların kurduğu şehirlerden biri.
▪ Bu yönüyle bir hüzün ve muhteşem maziye bakışı içinde barındıran Şafşavan, Endülüs Medeniyetinin Kuzey Afrika'daki eşsiz bir örneği olarak kabul edilmekte.
▪ Ras el-Ma olarak anılan nehrin içinden geçtiği Şafşavan, Endülüs mimarisini yansıtan sokakları, yemekleri ve geleneksel kıyafetleriyle adeta maziyi günümüzde yaşatmakta.
▪ Şehrin merkezi olarak kabul edilen Veta Hemam, dağların altındaki yer altı gölü ve her bir zerreye işleyen mavilik tüm dünyanın ilgisini çekmekte.
▪ Şehrin tarihi hakkında araştırma yapan tarihçiler, Şafşavan'ın Endülüs'ün yıkılışının ardından kurulduğuna ve bölgede önemli bir merkez haline geldiğine dikkat çekmekte.
▪ Şafşavan'ın kurucusu olarak kabul edilen Ali bin Musa bin Raşid Endülüslü bir Müslümandı. Raşid 1471 yılında hem İspanya'dan göç edenleri karşılamak hem de işgal altındaki Sebte kentini geri almak için bu şehri kurmuştu.
▪ Endülüslü Müslümanların binbir emekle yeşerttikleri Şafşavan klasik üslupta Endülüs şehirlerine benzemekte. Şehrin su dağıtım sistemi bile Gırnata'ya benzemekte.
▪ İspanyol sömürgesine direnen en önemli şehirlerden olan Şafşavan; sarp arazisi ve halkının direnişi nedeniyle İspanyolların ilk çekildiği Fas şehri olmuştu.