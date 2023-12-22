"Körler ülkesi" olarak bilinen Kadıköy’ün ilginç hikayesi

🔵 Kadıköy'ün yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlanması oldukça eski bir tarihe kadar uzanır. M.Ö. 1000 yılında Fenikeliler tarafından, Karadeniz deniz ticaret yoluna giden ara bir ticaret kolonisi olarak kurulduğu bilinmektedir. Fenikeliler, deniz ticaretinde oldukça başarılı olmuş bir devletti ve genellikle değerli madenlerinin ticaretini deniz yoluyla yapmaktaydı.

🔵 Bakır Ülkesi olarak da anılan Kalkedon (Kadıköy), Apollon Tapınağı ile ün salar ve ticaret yaptıkları ülkelerde bu tapınak tarihi kayıtlarda görülmüşse de bugün Apollon Tapınağı'ndan herhangi bir kalıntı bulunamamıştır.