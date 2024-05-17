Arama

Menu

Kırım Sürgünü'nü anlatan bir roman: O Topraklar Bizimdi

Cengiz Dağcı, Türk dünyasının yetiştirdiği en önemli yazarlardan biridir. Vatanı Kırım'a ve halkına dair kaleme aldığı eserler, ne denli sıkıntılar çektiklerinin canlı birer kanıtıdır. Usta kalemin "Onlar da İnsandı" adlı eserinin devamı niteliğinde olan "O Topraklar Bizimdi" romanı sayesinde, Kırım Türklerinin Sovyet baskısı altında yaşadığı zorluklar dünya kamuoyu ile duyurulmuştu. Kırım Sürgünü'nü de konu alan eserden, hafızalardan silenemeyecek alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 17.05.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:39
  • 1
  • 20

🔸

Halk için ha! Bu halk kendi geleceğini biliyor! Bu halk kendi geleceğini yüzlerce yıl önce kendi sıcak kanıyla mühürledi. Onun geleceğini senin haydut Rusların değiştiremezler. Anladın mı? Bu halk yaşayacaksa yalnız ve yalnız hür olarak yaşayacaktır; esir olarak değil, yok! Esir olarak değil! Kalk da git, bunu Ruslarına söyle!

Cengiz Dağcı

Onlarda İnsandı romanından alıntılar

  • 2
  • 20

🔸

Ama önce suçumuzu, günahımızı söyle bize. Sen iyiysen bize iyiliği öğret. İyiyi, gerçeği, güzeli severiz biz.

Cengiz Dağcı

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 3
  • 20

🔸

Toprak bizim değil, milletindir. Toprağı vermeyiz! Canımızı al, toprağı bırak!

Cengiz Dağcı

Cengiz Dağcı'nın kaleminden "Benim Gibi Biri" romanı

  • 4
  • 20

🔸

Ant etmişim söz vermişim
Milletim için ölmeğe...

Cengiz Dağcı

  • 5
  • 20

🔸

Bu milletin, düşmanlarına bir kuzu gibi teslim olacağını mı sandın?

Cengiz Dağcı

Cengiz Dağcı'nın kalemini besleyen kaynaklar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN