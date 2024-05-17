Kırım Sürgünü'nü anlatan bir roman: O Topraklar Bizimdi
Kırım Sürgünü'nü anlatan bir roman: O Topraklar Bizimdi
Cengiz Dağcı, Türk dünyasının yetiştirdiği en önemli yazarlardan biridir. Vatanı Kırım'a ve halkına dair kaleme aldığı eserler, ne denli sıkıntılar çektiklerinin canlı birer kanıtıdır. Usta kalemin "Onlar da İnsandı" adlı eserinin devamı niteliğinde olan "O Topraklar Bizimdi" romanı sayesinde, Kırım Türklerinin Sovyet baskısı altında yaşadığı zorluklar dünya kamuoyu ile duyurulmuştu. Kırım Sürgünü'nü de konu alan eserden, hafızalardan silenemeyecek alıntılar derledik.
Giriş Tarihi: 17.05.2024
10:40
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
16:39