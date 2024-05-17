Kırım Sürgünü'nü anlatan bir roman: O Topraklar Bizimdi

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Halk için ha! Bu halk kendi geleceğini biliyor! Bu halk kendi geleceğini yüzlerce yıl önce kendi sıcak kanıyla mühürledi. Onun geleceğini senin haydut Rusların değiştiremezler. Anladın mı? Bu halk yaşayacaksa yalnız ve yalnız hür olarak yaşayacaktır; esir olarak değil, yok! Esir olarak değil! Kalk da git, bunu Ruslarına söyle!

Cengiz Dağcı

Onlarda İnsandı romanından alıntılar