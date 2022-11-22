Kiliseye çevrilen Türk eserleri

Hırvatistan'da tahrip edilen yapılar

🔶 Drniş kasabasında bulunan küçük Osmanlı camisi, Venedikliler tarafından kiliseye dönüştürülür. Camide çok fazla değişiklik yaptıkları için kubbe çöker ve yeniden betondan kubbe yaparlar.

🔶 Yakova kasabasında bulunan İbrahim Paşa Camii de benzer bi akıbetle Avusturyalılar tarafından kiliseye çevrilir ve kubbesinin üzerine çatı eklenir. Caminin kimliği yok edilir ve bugün kilise olarak kullanılmaya devam edilir. Yakova'da bulunan bir diğer yapı olan kule de üzerine çatı eklenerek kiliseye çevrilir.

🔶 Ösek Kalesi içerisinde bulunan iki kilise de aslında Osmanlı camisidir. Kanuni ve Gazi Kasım Paşa'nın yaptırdığı bu mabedler bugün kilise olarak ayaktadır.