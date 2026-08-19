Kerkük'teki Selçuklu mirası: Gök Kümbet

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🔹 Kerküklü araştırmacı ve yazar Mehmet Haşim Salihi ise Gök Kümbet'in Irak ve Kerkük'ün en önemli tarihi simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

🔹 Bu simge eserin göz göre göre yıkılma noktasına geldiğini dile getiren Salihi, acil müdahalede bulunulması çağrısı yaptı. Salihi, ülkedeki mali sıkıntı, ihmal ve bakımsızlık nedeniyle her gün bir tarihi eserin kaybedildiğini söyledi.