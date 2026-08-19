Kerkük'teki Selçuklu mirası: Gök Kümbet
Kerkük Kalesi'nin kalbinde yer alan, Selçuklu Dönemi'nden kalma Gök Kümbet, eşsiz yeşil çinileriyle göz kamaştırırken, ihmal ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yok olma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Uzmanlar, tarihi yapının acilen restore edilmesi çağrısında bulunmuşlardı. TİKA, Gök Kümbet'i en kısa sürede restore edeceğini açıkladı.
🔹 Milattan önce 884 yılında inşa edilen ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapan tarihi Kerkük Kalesi'nde bulunan Gök Kümbet, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun adına inşa edildi. Gök Kümbet, özellikle yeşil pişmiş toprak süslemeleriyle dikkati çekiyor.
🔹 Gök Kümbet, doğal olayların yanı sıra yıllardır süren ihmal, bakımsızlık ve hatalı müdahaleler nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
🔹 Kerkük Kültür ve Tarihi Eserler Müdürü Raid Ugla, yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu önemli tarihi eserin restorasyonuna başlanamadığını söyledi.
🔹 Yaklaşık 4 yıl önce tarihi Kerkük Kalesi ve içinde bulunan Gök Kümbet gibi eserlerin restorasyonu için hükümet tarafından karar alındığını aktaran Ugla, ancak ekonomik kriz nedeniyle kararın uygulanamadığını belirtti. Ugla, "Gök Kümbet Irak ve Kerkük için önemli bir tarihi eser. Kerküklüler böyle bir eserin kentlerinde olmasından gurur duyuyor." dedi.
🔹 Kerküklü araştırmacı ve yazar Mehmet Haşim Salihi ise Gök Kümbet'in Irak ve Kerkük'ün en önemli tarihi simgelerinden biri olduğunu vurguladı.
🔹 Bu simge eserin göz göre göre yıkılma noktasına geldiğini dile getiren Salihi, acil müdahalede bulunulması çağrısı yaptı. Salihi, ülkedeki mali sıkıntı, ihmal ve bakımsızlık nedeniyle her gün bir tarihi eserin kaybedildiğini söyledi.
🔹 1361 yılında inşa edilen Gök Kümbet'in yalnızca bir yapıdan ibaret olmadığını, Selçuklu hanedanından Buğday Hatun'un mezarının da burada bulunduğunu aktaran Salihi, yapının tarihi önemine dikkati çekti.
🔹 Kerkük Kalesi'ni ziyaret eden turistlerin Gök Kümbet'e de ilgi gösterdiğini anlatan Salihi, Irak ve Kerkük'te benzer durumda binlerce tarihi eser bulunduğunu, ancak hiçbir hükümetin bu eserlere yeterince sahip çıkmadığını söyledi.
🔹 Gök Kümbet'in restorasyonuna yönelik projelerin çizimleri TİKA tarafından tamamlandı. Gök Kümbet'in kısa sürede restorasyon uygulama ihalesinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, projenin uygulanabilmesi için Irak makamlarıyla eşgüdüm içerisinde gerekli yasal ve idari zeminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.
🔹 TİKA Başkanı Abdullah Eren yaptığı açıklamada, "Gök Kümbet, tarihimizin en özgün eserlerinden biri. Burada yüzyılların hafızası, ortak tarihimiz ve medeniyetimizin izleri yaşamaktadır. Bu kalenin içinde 1361 yılında inşa edilen Gök Kümbet de Selçuklu mirasının önemli eserlerinden biridir. Bugün doğal şartların yanı sıra ihmal ve bakımsızlık sebebiyle tehlike altında olması hepimiz için büyük bir üzüntüdür. Bu eserlerin gözümüzün önünde yok olmasına asla seyirci kalamayız." ifadelerini kullandı.