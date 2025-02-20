Japonya’nın korkunç deneyler yaptığı gizli birimi 731

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◾ Tarih boyunca bilim, insanlığa yol gösteren bir rehber olmuştur. Ancak her insan bilimi, insanlara faydalı olsun diye kullanmamıştır. İyi niyetli insanların yanında kötü niyetli insanlar bilimi kötü emelli için kullanmışlardır.

◾ Japon İmparatorluğu zamanında, dünya çok trajik anlara şahit olmuş ve bu barbarlık tarih boyunca unutulmayacaklar listesine girmiştir. O zaman gelin size Japonların, "Birim 731" adını verdikleri insanlık dışı laboratuvarı anlatalım.

◾ 731 adı verilen bu birimde Japonlar, insanlar üzerinde korkunç deneyler yapmış ve bunu tüm dünyadan gizlemeye çalışmışlardır. Onlar her ne kadar gizlemeye çalışsa da gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardı, bunu unutmuşlardı.