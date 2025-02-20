Japonya'nın korkunç deneyler yaptığı gizli birimi 731
Bilim, tarih boyunca insanlığın yolunu aydınlatmış bir fenerdir. Ancak bu, iyi emeller için kullanıldığı takdirde insanlığa faydalı olur. Aksine eğer kötü emeller için kullanılırsa insanlara yalnızca acı, ızdırap ve üzüntü getirir. Japonların II. Dünya Savaşı döneminde kurduğu Birim 731'de böyle olmuştur. Masum binlerce insanı "canice fikirlere" alet etmişler ve 300 bine yakın insanı hayattan koparmıştır. İşte, Japonya'nın korkunç deneyler yaptığı gizli birimi 731...
◾ Tarih boyunca bilim, insanlığa yol gösteren bir rehber olmuştur. Ancak her insan bilimi, insanlara faydalı olsun diye kullanmamıştır. İyi niyetli insanların yanında kötü niyetli insanlar bilimi kötü emelli için kullanmışlardır.
◾ Japon İmparatorluğu zamanında, dünya çok trajik anlara şahit olmuş ve bu barbarlık tarih boyunca unutulmayacaklar listesine girmiştir. O zaman gelin size Japonların, "Birim 731" adını verdikleri insanlık dışı laboratuvarı anlatalım.
◾ 731 adı verilen bu birimde Japonlar, insanlar üzerinde korkunç deneyler yapmış ve bunu tüm dünyadan gizlemeye çalışmışlardır. Onlar her ne kadar gizlemeye çalışsa da gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardı, bunu unutmuşlardı.
◾ Şöyle diyebilirsiniz, "Japonlar bu kadar kötü ne yapmış olabilirler?" Evet, aklınıza gelebilecek en fena deneylerde masum binlerce insanı gözlerini kırpmadan hayattan koparmışlardır.
◾ 731 Birim, dünya üzerindeki en korkunç deneyleri yapmış olsa da hem Japon hükumeti tarafından hem de dünya devleri dediğimiz Amerika, İngiltere gibi ülkelerce yıllarca saklanmıştır. Hatta Amerika hükumeti bu birimde savaş suçu işleyenlerin büyük bir kısmını koruyup kollamıştır.
◾ 20. yüzyılda Japon İmparatorluğu yayılmacı bir politika izliyor, bundan mütevellit de Asya kıtasında olan ülkelere bir bir saldırıyordu. Bilhassa gözü Çin topraklarında olan Japon İmparatorluğu, saldırılarını artırıp Çin'in kuzeydoğusunu ele geçirmişti.
◾ Çin'in kuzeydoğusunda Mançurya İmparatorluğu bulunmaktaydı. Japonlar bu bölgede "Manchukuo" adı erilen bir kukla devlet kurmuştu. Zamanla sınırlarını iyice genişleten Japonya, Amerika sınırlarına kadar ulaşmıştı.
◾ Tam bu noktada akıllara "Amerikan askerlerinden toptan kurtulmak." Bu da ancak kimyasal silahlarla mümkün olabilecek bir şeydi. Onlara göre, sonuçta I. Dünya Savaşı'nda kimyasal silahlar kullanılmış ve kısmen başarılı olunmuştu.
Trajik bir gelenek: Lotus ayaklar
◾ O halde, onlarda kimyasal silahlar üretip hem Amerikalılardan kurtulacak hem de sınırlarını genişletme hususunda kimse önlerine geçemeyecekti. Bu doğrultuda 1921'ni sonlarına doğru Japonya'nın başkentinde hayvan deneyleri başlamış oldu.
◾ Fakat insanlar, hayvanlar üzerinde yapılan bu acımasız deneylere karşı çıktı. Bunun sonucunda Japon hükumeti insanlık dışı bu deneyleri hayvanlar üzerinden yapmayacaklarını bildirdiler.
◾ Tabii bu deneylere devam edecekleri ama hayvanlarla değil, insanlarla... O dönemler zaten işgal ettikleri Çin toprağı olan Mançurya'da bunu yapabilirlerdi. Çünkü kimsenin karışamayacağını düşünüyorlardı.
◾ Çinliler, Japonlar için insan değildi onlar düşmandı ve bu deneyleri onların üzerinde yapabilirlerdi. Halihazırda Mançurya'da bulunan hapishaneleri kullanacaklardı. Muharebe cerrahi olan Shirō Ishii, 1 Ağustos 1936 yılında bu birimin başına getirilir.
◾ Aralarında Japonya'nın önemli simalarından bilim insanlarının da aralarında olduğu on bine yakın personel, 1933 ile 1945 yılları arasında korkunç deneylerin sorumlusudur.