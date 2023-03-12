İstiklal Marşı'nın ilk bestesi
Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de alkışlarla 724 şiir arasından birinci seçilmişti. Ancak bu muhteşem şiir
zihinlerde yer edecek letafette bir besteye de ihtiyaç duyuyordu. Yazılması için olduğu gibi marşın bestelenmesi için de bir yarışma açıldı. Bu yarışmada seçilen eser ise Ali Rıfat Çağatay'ın hazırladığı besteydi.
Giriş Tarihi: 12.03.2023
15:58
Güncelleme Tarihi: 12.03.2023
16:11
İstiklal marşı nasıl yazıldı?
➤ Kahramanca bir mücadelenin,
binlerce şehit düşmüş vatan evladının hazin ve vefakar hikayesinin yazıldığı yılların henüz başıydı. Savaştan henüz çıkan bir millet, yorucu bir gecenin sabahına hürriyet aşkının vakur duruşuyla uyanmıştı.
➤ Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destanın hikayesi yazılmıştı. Bu hikaye
dimdik duran milletin zaferini betimleyen, dillere pelesenk olan, heyecan verici bir istiklal marşına ihtiyaç duruyordu.
İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
➤ Savaştan kısa bir süre sonra milletimizin marşının yazılması için bir yarışma açıldı. Genelkurmay'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaatı ile
"Savaşımızın manasını anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan milli marşlara denk olacak bir marş" bekleniyordu.
➤ Aslında
bu potansiyelde bir marşı yazacak kişiler o dönem için az çok belli oluyordu. Ancak bu şerefe nail olmanın aşkı ile kutlu zaferin ifade edildiği ihtişamlı şiirler de beklenmiyor değildi.
Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nasıl yazdı?
➤ Başta bir ödül koyulduğu için yarışmaya başvuru yapmayan
Mehmet Akif, müsabakaya dahil olmadan kendisi hususi bir İstiklal Marşı yazdı. Her satırını yaşayarak kaleme döktüğü bu eser meclise geldiğinde her okunuşunda dakikalarca ayakta alkışlanacak muhteşem bir şiirdi.
➤ Taceddin Dergâhı'nda kaleme alınan şiir meclise geldi, milletvekilleri tarafından üzerinde tartışmalar yapıldı. Nihayet Hamdullah Suphi'nin 10 kıtalık, 41 mısradan oluşan İstiklal Marşı'nı kürsüde okumasıyla her kıtada alkışlarla kesilen şiirin
Miilli Mücadele'de ortaya koyulan cesareti ifade eder kabileyette ve azamette olduğuna hükmedildi.
İstiklal marşının bestelenme ihtiyacı
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Tarihler 12 Mart 1921'i gösterdiğinde kesin bir şekilde İstiklal Marşı seçilmişti. Ancak bir milletin ağzından kıyamete değin yankılanacak bu eser zihinlerde yer edecek letafette bir besteye ihtiyaç duyuyordu.
➤ Uzmanlardan oluşan dönemin önemli müzisyen isimleri
5 aylık bir süre boyunca İstiklal Marşı'nın bestelenmesi üzerine gayret gösterdiler. Takvimler 12 Temmuz 1924'ü gösterdiğinde Türkiye'nin notaları seçildi ve Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi İstiklal Marşı'na kavuştu.
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İstiklal Marşı'nın ilk bestesi
➤ Mehmet Akif'in kaleme aldığı muhteşem
İstiklal Marşı'nın bestelenmesi için yazılışında olduğu gibi bir yarışma açılmıştı. 24 kişinin katıldığı yarışmada, her bestekar kendi bulunduğu bölgeye bestesini yaymaya çalıştı ve ortada bir kargaşa oluştu.
➤ Ülkenin muhtelif bölgelerinde İstiklal Marşı
farklı bestelerle okunuyordu. Kargaşanın sona ermesi adına yarışma bir an önce sonuçlandırıldı ve 12 Temmuz 1924'de Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi milli marşı en iyi tamamlayan eser olarak seçildi. Yarışmanın sonucu bütün okullara bildirildi ve İstiklal Marşı bu beste ile okunmaya başlandı.
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