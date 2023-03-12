İstiklal Marşı'nın ilk bestesi

İstiklal marşı nasıl yazıldı?

➤ Kahramanca bir mücadelenin, binlerce şehit düşmüş vatan evladının hazin ve vefakar hikayesinin yazıldığı yılların henüz başıydı. Savaştan henüz çıkan bir millet, yorucu bir gecenin sabahına hürriyet aşkının vakur duruşuyla uyanmıştı.

➤ Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir destanın hikayesi yazılmıştı. Bu hikaye dimdik duran milletin zaferini betimleyen, dillere pelesenk olan, heyecan verici bir istiklal marşına ihtiyaç duruyordu.