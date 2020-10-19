İstanbul'un fethinin kapısını açan zafer: II. Kosova Savaşı
İstanbul'un fethinin kapısını açan zafer: II. Kosova Savaşı
İkinci Kosova Savaşı, Sultan II. Murad'ın padişah olduğu dönemde gerçekleşti. Osmanlı Devleti içinde yaşanan iç karışıklıkları fırsat bilerek gerçekleştirilen bu savaş, Türkleri Balkanlar'dan uzaklaştırmak için yapılan son girişim oldu. II. Murad'ın komutanlığında gerçekleştirilen II. Kosova Savaşı ile Osmanlı'nın bu coğrafyadaki varlığı kesinleşti; İstanbul'un fethinin kapısı, bu zafer ile aralandı.
Giriş Tarihi: 19.10.2020
17:25
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