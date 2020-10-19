İstanbul'un fethinin kapısını açan zafer: II. Kosova Savaşı

Hunyadi, daha önceki savaşta olduğu gibi Türkleri Balkanlar'dan atmak amacıyla yeni girişeceği mücadeleye bir Haçlı seferi görüntüsü vermek için Papa'ya, Venedik'e, Aragon ve Napoli krallıklarına başvurdu ancak bunlardan olumlu bir cevap alamadı.

Bu sırada iç problemleri halledip Varna Savaşı'nda elde ettiği başarının da etkisiyle kendisine yönelik muhalefeti bastıran II. Murad, Arnavutluk'ta İskender Bey'in isyanı ile ilgileniyordu.

II. Murad tahtı niçin bıraktı?