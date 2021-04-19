İstanbul'un beşinci tepesindeki Yavuz Sultan Selim Camii
Osmanlı mimarisinin en seçkin örnekleri arasında yer alan, Yavuz Sultan Selim Camii, şehrin silüetini tamamlayan güzelliklerin başında geliyor. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan bu cami, İstanbul'un beşinci tepesinde bulunmaktadır. Peki, Yavuz Sultan Selim Camii'ni diğer selatin camilerden ayıran özellikler nelerdir? İşte İstanbul'un beşinci tepesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 19.04.2021
17:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
18:01
YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ
🔶 Kanûnî Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan cami,
camilerden biridir. İstanbul'un 7 tepesindeki 7 selatin
🔶 Camii, Fatih ilçesinin Yavuzselim semtindeki Çukurbostan denilen Bizans açık su haznesi yanında Haliç'in dik yamaçları üzerinde
konumlandırılmıştır. İstanbul'un beşinci tepesine
🔶 Camiinin cümle kapısındaki kitabe, kimin emriyle yapılmış olduğunu göstermektedir.
Yavuz Sultan Selim Camii'ni sanal turla gezmek için tıklayınız
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Nasıl gidilir?
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🔶 Yavuz Sultan Selim caminin yapılmasını sağlığında emretmiş, tamamlanmasına şahit olamadığı bu
Oğlu Kanuni Sultan Süleyman da babası adına caminin yapımını tamamlamıştır. caminin kıble istikametinde toprağa gömülmüştür.
🔎 YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?
🔶 Kanuni Sultan Süleyman tarafından ayrıca
eklenmiştir. türbe, imaret, medrese
🔶 Osmanlı tarihçisi Peçuylu İbrâhim, Osmanlı tarihini yazdığı eserinde Kanûnî'nin babasının vefatından sonra kabri üzerine bir
yaptırdığını ve bunun için 400.000 altının iç hazineden verildiğini kaydeder. türbe ve cami, imaret, mektep, medrese, dârüşşifâ ve dârüzziyâfe
🔎 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KİMDİR?
YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ’NİN MİMARI
🔶 Caminin mimarı hususunda da birtakım tartışmalar mevcuttur.
🔶 Bazı kaynaklar camiyi
eseri olarak gösterse de arşiv vesikaları caminin Mimar Sinan'ın tarafından yapıldığını belgelemektedir. Mimar Acem Ali
🔎 MİMAR ACEM ALİ KİMDİR?
Acem Ali'nin bu lakaplarla tanınmasının sebebi, Yavuz Sultan Selim'in doğu seferi sırasında İranlılar'dan esir alınmış olmasıdır. Kanûnî döneminin başlarına ait olan İstanbul Klasik Osmanlı mimarisinde adı bilinen ilk başmimarıdır. Halefi ve üslûbunun takipçisi olan Mimar Sinan, başlangıçta Şehzade Camii gibi, Acem Ali'nin yalın görünümlü yapılarına ters düşen zengin bir eser yapmışsa da Süleymaniye'de onun sadeliğine dönmüştür. Sultan Selim Camii, Acem Ali'nin kendi üslûbunu eksiksiz biçimde ortaya koyduğu en önemli eseridir.
🔶 Nitekim, Camii, Mimar Sinan'a ait eserlerin listelendiği
yer almamaktadır. Tezkiret ül Bünyan'da
🔎 MİMAR SİNAN KİMDİR?
YAVUZ SULTAN SELİM KÜLLİYESİ
🔶 Kanuni, babası adına yalnızca bir cami değil külliye inşa ettirmiştir.
🔶 Külliye
teşekkül etmiştir. cami, iki tabhâne, Sultan Selim ve Hafsa Sultan türbesi, şehzadeler türbesi, mektep ve imaretten
🔶 Külliyeden sayılan bir
bulunmaktadır. çifte hamam da
🔶 Caminin çevresinde yer alan medrese, sıbyan mektebi, imaret, hamam gibi külliyeden
İmaretin yerine kız lisesi yapılmıştır. geriye sadece sıbyan mektebi kalabilmiştir.
'En'leriyle tarihte iz bırakan camiler
EVLİYA ÇELEBİ'NİN GÖZÜNDEN YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ
🔶 Dört adet olan külliye kapıları
i tarafından farklı adlarla isimlendirilmiştir. Evliya Çeleb
🔶 Haliç tarafında kırk merdiven denilen uzun ve dik bir merdivenle bağlantılı olan ve bu adla anılan bir kapı, kıble tarafında türbe kapısı, kuzeybatı tarafında bulunan mektep yanında çarşı kapısı ve Çukurbostan tarafındaki kapıyı saymaktadır.
🔎 EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR?
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