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İstanbul'un beşinci tepesindeki Yavuz Sultan Selim Camii

Osmanlı mimarisinin en seçkin örnekleri arasında yer alan, Yavuz Sultan Selim Camii, şehrin silüetini tamamlayan güzelliklerin başında geliyor. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan bu cami, İstanbul'un beşinci tepesinde bulunmaktadır. Peki, Yavuz Sultan Selim Camii'ni diğer selatin camilerden ayıran özellikler nelerdir? İşte İstanbul'un beşinci tepesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 19.04.2021 17:20 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 18:01
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YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ
YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ

🔶 Kanûnî Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılan cami, İstanbul'un 7 tepesindeki 7 selatin camilerden biridir.

🔶 Camii, Fatih ilçesinin Yavuzselim semtindeki Çukurbostan denilen Bizans açık su haznesi yanında Haliç'in dik yamaçları üzerinde İstanbul'un beşinci tepesine konumlandırılmıştır.

🔶 Camiinin cümle kapısındaki kitabe, kimin emriyle yapılmış olduğunu göstermektedir.

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📍Nasıl gidilir?

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🔶 Yavuz Sultan Selim caminin yapılmasını sağlığında emretmiş, tamamlanmasına şahit olamadığı bu caminin kıble istikametinde toprağa gömülmüştür. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman da babası adına caminin yapımını tamamlamıştır.

🔎YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

🔶 Kanuni Sultan Süleyman tarafından ayrıca türbe, imaret, medrese eklenmiştir.

🔶 Osmanlı tarihçisi Peçuylu İbrâhim, Osmanlı tarihini yazdığı eserinde Kanûnî'nin babasının vefatından sonra kabri üzerine bir türbe ve cami, imaret, mektep, medrese, dârüşşifâ ve dârüzziyâfe yaptırdığını ve bunun için 400.000 altının iç hazineden verildiğini kaydeder.

🔎KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KİMDİR?

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YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ’NİN MİMARI
YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ’NİN MİMARI

🔶 Caminin mimarı hususunda da birtakım tartışmalar mevcuttur.

🔶 Bazı kaynaklar camiyi Mimar Sinan'ın eseri olarak gösterse de arşiv vesikaları caminin Mimar Acem Ali tarafından yapıldığını belgelemektedir.

🔎MİMAR ACEM ALİ KİMDİR?

Klasik Osmanlı mimarisinde adı bilinen ilk başmimarıdır. Acem Ali'nin bu lakaplarla tanınmasının sebebi, Yavuz Sultan Selim'in doğu seferi sırasında İranlılar'dan esir alınmış olmasıdır. Kanûnî döneminin başlarına ait olan İstanbul Sultan Selim Camii, Acem Ali'nin kendi üslûbunu eksiksiz biçimde ortaya koyduğu en önemli eseridir. Halefi ve üslûbunun takipçisi olan Mimar Sinan, başlangıçta Şehzade Camii gibi, Acem Ali'nin yalın görünümlü yapılarına ters düşen zengin bir eser yapmışsa da Süleymaniye'de onun sadeliğine dönmüştür.

🔶 Nitekim, Camii, Mimar Sinan'a ait eserlerin listelendiği Tezkiret ül Bünyan'da yer almamaktadır.

🔎 MİMAR SİNAN KİMDİR?

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YAVUZ SULTAN SELİM KÜLLİYESİ
YAVUZ SULTAN SELİM KÜLLİYESİ

🔶 Kanuni, babası adına yalnızca bir cami değil külliye inşa ettirmiştir.

🔶 Külliye cami, iki tabhâne, Sultan Selim ve Hafsa Sultan türbesi, şehzadeler türbesi, mektep ve imaretten teşekkül etmiştir.

🔶 Külliyeden sayılan bir çifte hamam da bulunmaktadır.

🔶 Caminin çevresinde yer alan medrese, sıbyan mektebi, imaret, hamam gibi külliyeden geriye sadece sıbyan mektebi kalabilmiştir. İmaretin yerine kız lisesi yapılmıştır.

'En'leriyle tarihte iz bırakan camiler

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EVLİYA ÇELEBİ'NİN GÖZÜNDEN YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ
EVLİYA ÇELEBİ'NİN GÖZÜNDEN YAVUZ SULTAN SELİM CAMİİ

🔶 Dört adet olan külliye kapıları Evliya Çelebi tarafından farklı adlarla isimlendirilmiştir.

🔶 Haliç tarafında kırk merdiven denilen uzun ve dik bir merdivenle bağlantılı olan ve bu adla anılan bir kapı, kıble tarafında türbe kapısı, kuzeybatı tarafında bulunan mektep yanında çarşı kapısı ve Çukurbostan tarafındaki kapıyı saymaktadır.

🔎 EVLİYA ÇELEBİ KİMDİR?

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