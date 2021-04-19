İstanbul'un beşinci tepesindeki Yavuz Sultan Selim Camii

🔶 Caminin mimarı hususunda da birtakım tartışmalar mevcuttur.

🔶 Bazı kaynaklar camiyi Mimar Sinan'ın eseri olarak gösterse de arşiv vesikaları caminin Mimar Acem Ali tarafından yapıldığını belgelemektedir.

🔎MİMAR ACEM ALİ KİMDİR?

Klasik Osmanlı mimarisinde adı bilinen ilk başmimarıdır. Acem Ali'nin bu lakaplarla tanınmasının sebebi, Yavuz Sultan Selim'in doğu seferi sırasında İranlılar'dan esir alınmış olmasıdır. Kanûnî döneminin başlarına ait olan İstanbul Sultan Selim Camii, Acem Ali'nin kendi üslûbunu eksiksiz biçimde ortaya koyduğu en önemli eseridir. Halefi ve üslûbunun takipçisi olan Mimar Sinan, başlangıçta Şehzade Camii gibi, Acem Ali'nin yalın görünümlü yapılarına ters düşen zengin bir eser yapmışsa da Süleymaniye'de onun sadeliğine dönmüştür.

🔶 Nitekim, Camii, Mimar Sinan'a ait eserlerin listelendiği Tezkiret ül Bünyan'da yer almamaktadır.

🔎 MİMAR SİNAN KİMDİR?