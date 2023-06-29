İnönü ilk köprüyü nasıl engelledi?
İlk Türk uçak fabrikası ve demiryolları gibi hizmetleriyle bildiğimiz Nuri Demirağ'ın en büyük hayallerinden birisi de İstanbul Boğazı'na bir köprü inşa etmekti. Gördüğü eksikliği kapatmak amacıyla yıllarca titizlikle bu hususa dair çalışmalar yapan ve bu konuda beş genç Türk mühendisini görevlendiren Demirağ, dönemin Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ve Başbakanı İsmet İnönü'ne takılmıştı. Peki, Nuri Demirağ'ın "Boğaz Köprüsü Projesi" neden engellenmişti?
Giriş Tarihi: 29.06.2023
21:13
◾ Tarih boyunca birileri
önemli işler yapmak için uğraşmış birileri de gereksiz gördükleri bu eylemleri engelleme adına çaba sarf etmişlerdir. Bu zıtlık birbiriyle kaimdir.
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Cumhuriyet devrinin en meşhur isimlerinden olan Nuri Demirağ İstanbul Boğazı üzerinde iki yakayı birbirine bağlayacak bir köprü yapmak istemiş ama karşısında İsmet İnönü ve Ali Çetinkaya'yı bulmuştu.
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Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul tarih boyunca pek çok göç sebebiyle nüfusun en yoğun olduğu dünya kentlerinden biri oldu.
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Antik çağlardan bu yana gerçekleşen göçler zamanla şehrin sosyal, kültürel, siyasi ve toplumsal yapısını büyük ölçüde değiştirerek İstanbul'u en büyük dünya şehirlerinden birisi yaptı.
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◾ Nüfusun
sürekli artması ve insanların Galata, Üsküdar ve Kadıköy gibi ilçelere geçişi sallar, sandallar ve gemilerle yapmaları zaman zaman boğaz üzerine bir köprü inşa edilmesi fikrini gündeme getirdi.
◾ Bu fikirler öylesine yayıldı ki ünlü
İtalyan bilim adamı, ressam ve mühendis Leonardo da Vinci de bu minvalde bir proje hazırlamış lakin Osmanlı yönetimi tarafından ciddiye alınmadı.
◾ Osmanlı Devleti döneminde
Galata ile Fatih arasına inşa edilen Galata Köprüsü, ihtiyacı bir nebze karşılasa da şehrin nüfus hızı hiç düşmediği için kısa bir süre sonra yetersiz kalmaya başladı.
◾ Tarihimizin en önemli müteşebbislerinden olan
Nuri Demirağ bu eksikliği gidermek amacıyla 1931 yılında kollarını sıvadı ve çalışmalara başladı.
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◾ Yapılacak köprü için
San Francisco'daki meşhur Golden Gate köprüsü incelendi. Demirağ, bu köprüyü merkeze alan bir proje düşündü.
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Amerika'dan uzmanlar getirerek iki yıl boyunca boğaz köprüsü için çalışmalar gerçekleştiren Nuri Demirağ, meseleye teknik anlamda büyük bir ufuk da kattı.
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