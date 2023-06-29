İnönü ilk köprüyü nasıl engelledi?

◾ Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul tarih boyunca pek çok göç sebebiyle nüfusun en yoğun olduğu dünya kentlerinden biri oldu.

◾ Antik çağlardan bu yana gerçekleşen göçler zamanla şehrin sosyal, kültürel, siyasi ve toplumsal yapısını büyük ölçüde değiştirerek İstanbul'u en büyük dünya şehirlerinden birisi yaptı.

MECMUALAR IŞIĞINDA İSTANBUL BEYİTLERİ