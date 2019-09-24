İnönü, Demirağ’ın yerli uçak üretimini nasıl engelledi?

Nuri Demirağ'ın ön plana çıktığı en önemli alan ise havacılık sanayisindeki başarılarıdır. Demirağ, yüzde yüz Türk malı bir uçak yapılması gerektiğini her platformda vurgulamıştır.

Bu konuya ilişkin şu sözleri söylemiştir: "Avrupa'dan, Amerika'dan lisanslar alıp tayyare yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sır gibi, büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse, demode lügatle beyhude yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa ve Amerika'nın son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir."