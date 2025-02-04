İlmin peşinde bir hünkar: Fatih Sultan Mehmed Han
Zor şartlar, ortaya aşılmaz figürler çıkarır. Osmanlı Devleti'nin ve dünya tarihinin en önemli hükümdarlarından birisi olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmed Han; İstanbul'u fethetmesi, bölgedeki düzeni sağlaması, çağ açıp kapatması, müstakil bir divana sahip olması, beş dil bilip konuşması, bibliyofil olması, yirmi beş sefer kazanması ve bu başarılarını düşünce vadisinde de tekrarlamasıyla bilinir. Sizler için ilmin peşinde bir hünkar olan Fatih Sultan Mehmed Han'ın bilinmeyenlerini araştırdık.
Osmanlı'nın Fatih'i
◾ Pek çok önemli başarıya sahip olan II. Mehmed, dünya çapındaki şöhretini İstanbul'un fethi ile elde etmişti. Pek çok kavmin ve devletin kuşattığı şehrin fethi II. Mehmed'i adeta yaşayan bir efsane yapmıştı.
◾ Özellikle Resul-i Ekrem'in (SAV) hadis-i şerifinin müjdesine nail olmanın haklı gururunu yaşayan Fatih devri Batı'ya doğru süren akınların ilerlediği ve Vatikan'ın adım adım geriye çekildiği bir dönem oldu.
Fatih'in askeri dehası
◾ Askeri sahada büyük bir deha olarak kabul edilen Fatih Sultan Mehmed Han, hem doğu hem de batı istikametinde fetihler yaparak Osmanlı'yı bir imparatorluk haline getirmişti.
◾ Öyle ki Fatih; otuz yıllık hükümdarlığı boyunca iki imparatorluğu, dört krallığı, altı prensliği ve beş dukalığı tarihin karanlıklarına gömdü.
İlklerin padişahı
◾ Hemen her alana ilgi ve duyan ve kendisini sürekli geliştirmenin peşinde olan Fatih Sultan Mehmed bu yönüyle pek çok ilke imza atmıştı. Bunların en bilineni ise havan topu idi. Tarihteki ilk havan topu kullanımı İstanbul'un fethi esnasında gerçekleşti.
◾ Fatih'e kadar toplar savaş meydanında bu denli işlevsel kullanılmamıştı. Sultan II. Mehmed, topları savaş meydanında aktif olarak kullanan ilk kişi oldu. Yüzyıllar sonra Napolyon Bonapart top kullanımında Fatih'i kendisine idol olarak almıştı.
Askeri düzenlemeler
◾ Büyük bir disipline sahip olan Fatih, gerçekleştirdiği askeri düzenlemeler ile birlikte Osmanlı ordusunun unutulmaz zaferler almasını sağlamıştı.
◾ Sultan II. Mehmed, ordu içinde düzen ve intizam olarak önemli yenilikler yapmıştı. Özellikle ateşli ve son teknoloji silahları üretip, asker sayısını artırmıştı.
Çok dilli bir Hakan
◾ Çok iyi hocalardan dersler alarak büyüyen II. Mehmed'in dillere karşı özel bir ilgisi vardı. Öyle ki Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca, Slavca biliyor ve konuşuyordu.
◾ Özellikle klasiklere hakimiyeti onu bir batı mütehassıssı yapıyordu. Askeri zaferlerinin ardında Sultan, batı düşüncesini en ince ayrıntısına dek çözmüş bir zihne sahipti.