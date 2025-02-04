İlmin peşinde bir hünkar: Fatih Sultan Mehmed Han

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Osmanlı'nın Fatih'i

◾ Pek çok önemli başarıya sahip olan II. Mehmed, dünya çapındaki şöhretini İstanbul'un fethi ile elde etmişti. Pek çok kavmin ve devletin kuşattığı şehrin fethi II. Mehmed'i adeta yaşayan bir efsane yapmıştı.

◾ Özellikle Resul-i Ekrem'in (SAV) hadis-i şerifinin müjdesine nail olmanın haklı gururunu yaşayan Fatih devri Batı'ya doğru süren akınların ilerlediği ve Vatikan'ın adım adım geriye çekildiği bir dönem oldu.

İSTANBUL'UN FETHİ TARİHİ HAKKINDA 12 BİLGİ