II. Murad tahtı niçin bıraktı?

◾ Oğlunun tahta çıkışını temin etmek için devlet adamlarına çok iyi davranan Çelebi Mehmed, Bizans'la da Mustafa Çelebi'yi bırakmaması için bir antlaşma yaptı. Çelebi Mehmed'in 4 oğlu vardı. Büyük oğlu Murad Amasya'da, yaşça daha küçük olan Mustafa Çelebi'de Hamidili'nde yani Isparta'da sancak beyiydi. Diğer iki oğlu Yusuf ve Mahmud babalarının ölümünde çok küçüktü.

◾ Çelebi Mehmed'in vasiyeti yerine büyük oğlu Murad'ın geçmesi, Mustafa Çelebi'nin Anadolu'yu idare etmesi ve en küçük iki oğlunun hayatta kalabilmeleri için Bizans'a gönderilmesiydi. Bizans da Çelebi Mehmed'in kardeşi Mustafa Çelebi'yi serbest bırakmayacak ve şehzadelerin masrafı için de Bizans'a belli miktarda para verilecekti.