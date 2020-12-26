Hukukun çözümsüz kaldığı yerde devreye giren yargı usulü: Düello

Düellonun modern hali on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda İtalya'da ortaya çıktı. Zamanla tüm Avrupa'ya yayılan düellonun modern formundaki başlıca sebebi onur meseleleriydi.

📌Avrupa ülkelerinde hızla yaygınlaşmaya başlayan düellolar, on yedinci yüzyılda daha ölümcül olmaya başladı. Bunun sebebi de ateşli silahların düelloya dahil edilmeye başlamasıydı. İngiltere, Fransa ve Amerika'da kayıt altına alınan birçok düello vakası meydana geldi.

📌İtalya'dan yayılan düello Fransa'da büyük bir yankı uyandırdı. Saygın ve köklü bir yer edinen düello, Fransa'da birçok işin çözümü için kullanılıyordu. Zamanla Fransız aristokrasisi mensupları için vazgeçilmez bir yöntem halini aldı.