Hukukun çözümsüz kaldığı yerde devreye giren yargı usulü: Düello
Günlük hayatımızın birçok alanında kullanılan, her türlü karşılaşmada bir hesaplaşma ve meydan okuma ifadesi şeklinde karşımıza çıkan düellonun, ne olduğunu, tarihi kökenlerini ve ortaya çıkış serüvenini merak ettiniz mi? İşte hukukun çözümsüz kaldığı yerde devreye giren yargı usulü düello hakkında detaylar…
Giriş Tarihi: 26.12.2020
17:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2020
18:15
Düello nedir?
Düello, iki kişi arasında bir onur sorununu çözmek için belirli kurallara göre ölümcül silahlarla yapılan dövüştür. "Her iki tarafın da eşit sayıda silaha sahip olduğu mücadeleye neden olan, iki veya daha fazla sayıda birey arasında yapılan karşılaşma" şeklinde de tanımlanır.
📌Düello insanlık tarihinin çok eski devirlerine kadar uzanmaktaydı.
📌Kavram, Latince "duellum"dan gelmiş ve sonradan İtalyancadan aktarılarak yayılmıştı. Düello, şövalyelikle ilgili bir kavramdı.
Tolstoy Turgenyev'i neden düelloya çağırdı?
Ortaya çıkışı antik dönemlere dayanan düello, Batı'ya has bir gelenekti.
📌Düellonun doğuşu 10-12. yüzyıllara rastlamaktaydı. Savaşlar esnasında tarafların en iyi askerleri birlikte düelloya tutuşurdu. Kabileler arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yolu da bu tür dövüşlerdi. Bu uygulama Orta Çağ'da Avrupa'ya giderek biçim değiştirdi. 10-12. yüzyıllarda yalnızca özgür insanlar düello yapabiliyordu.
📌Ortaya çıkışında ilk çağ Germen kabilelerinde uygulanan bir gelenek olsa da zamanla ciddi değişikliklere uğradı. Yüzyıllarca pek çok ülkede görülen düellonun kurumsallaşması Avrupa'da gerçekleşti.
YARGI ARACI OLARAK DÜELLO
📌Düellolar yargısal ve onursal düellolar olarak ikiye ayrılıyordu.
📌Hukukun çözüm üretemediği davalarda çözüm olarak yargısal düellolara başvuruluyordu.
📌Antik dönemlerde yapılan düellolarda ilahın önünde haklının yenilmeyeceğine inanılıyor ve bundan dolayı düelloya bir yargı aracı olarak bakılıyordu.
📌Yargısal düellolarda ilah da meseleye dahil ediliyordu. İlahın masum tarafa yardım ettiğine inanılıyordu.
Bu tür düellolar uzun zaman "İlahın Hükmü" olarak adlandırıldı. Orta Çağ'dan sonra düellolar, dini ve yargısal niteliklerinden sıyrılarak günümüze yakın bir hal almıştı.
DÜELLOLAR NEDEN YAPILIRDI?
📌Düello, 1500'lerin sonlarına doğru uygulanma açısından doruk noktasına, ardından da 1600'lü yılların başında ve ortasında belirli aralıklarla zirvelere ulaştı. Savaş öncesi ve savaş sonrası dönemlerde var olan sorunları çözmek için düello yönetimi oldukça sık kullanılırdı.
Düello yapılmasını gerektirecek beş ana neden şunlardı:
1. Kadınlarla ilgili meseleler 2. Aile içi miras sorunları 3. Kanıtı olmayan davalar 4. Klan ve guruplar arasında yaşanan sorunlar 5. Kamu görevlileri arasındaki problemler
MODERN ANLAMDA DÜEOLLONUN DOĞUŞU
Düellonun modern hali on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda İtalya'da ortaya çıktı. Zamanla tüm Avrupa'ya yayılan düellonun modern formundaki başlıca sebebi onur meseleleriydi.
📌Avrupa ülkelerinde hızla yaygınlaşmaya başlayan düellolar, on yedinci yüzyılda daha ölümcül olmaya başladı. Bunun sebebi de ateşli silahların düelloya dahil edilmeye başlamasıydı. İngiltere, Fransa ve Amerika'da kayıt altına alınan birçok düello vakası meydana geldi.
📌İtalya'dan yayılan düello Fransa'da büyük bir yankı uyandırdı. Saygın ve köklü bir yer edinen düello, Fransa'da birçok işin çözümü için kullanılıyordu. Zamanla Fransız aristokrasisi mensupları için vazgeçilmez bir yöntem halini aldı.
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