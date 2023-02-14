Geçmişten günümüze sahra hastaneleri

ASR-I SAADET'TE HASTANELER

🔸 Kayıtlara göre, "hastane" kavramı ilk olarak, Asr-ı Saadet'te Hendek Savaşı'ndan sonra kullanılmıştır.

🔸 Hendek Savaşı'nda, ensarın (Medine'nin yerli Müslüman halkı) ileri gelenlerinden, Evs kabilesinin reisi Sa'd Bin Muaz (RA), Kureyşli müşriklerin attığı ok ile kolundan yaralanır. Hz. Peygamber (SAV) ise onu yakından takip etmek ve yarasının durumunu izlemek için mescidin yanındaki seyyar çadır hastahaneye yatırılmasını ister.

🔸 Böylece Mekke ve Medine'de ilk hastane, çadır olarak kurulmuş, bu da ilk sahra hastanesi olarak da kabul edilmiştir.