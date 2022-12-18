Asr-ı Saadet'te kadın tabipler

🔸 Kur'an-ı Kerim'de birçok tedavi yöntemi bulunur. Bunlardan ilki ve en önemlisi bitkisel tedavidir. Bunun dışında bahsi geçen bir diğer tedavi yöntemi ise "sular" ile yapılan iyileştirme faaliyetleridir.

🔸 Vav TV'de yayınlanan Ufuk Çizgisi programınaa konuk olan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, bir tedavi yöntemi olan "su" hakkında şu ifadelerde bulundu:

"Suların şifa verici bir element olduğu açıkça söylenebilir. Çünkü bir yıkanacak su vardır bir de içilecek su. İkisi de insanı tedavi eder. Hz. Peygamber'in (SAV) sürekli olarak tavsiye ettiği tedavi, rasyonel tedavidir. Her bir hastalığın ilacı vardır."

Peygamber Efendimizin döneminde hastalıklar nasıl tedavi edilirdi?