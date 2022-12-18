Asr-ı Saadet'te kadın tabipler
Peygamberimiz (SAV) zamanında hanım sahabiler her sosyal alanda bulunmuş; ilimde, fıkıhta ilerlemiş ve kendilerine danışılır düzeye gelmişlerdi. Bilhassa sağlık alanında hekimelerin sayısı zaman içinde giderek artmıştı. Peki, Peygamberimiz (SAV) döneminde yaşamış kadın sağlıkçılar kimlerdi? Hangi hastalıkları tedavi ediyorlardı? Sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 18.12.2022
15:36
Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
16:03
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Kur'an-ı Kerim'de birçok tedavi yöntemi bulunur. Bunlardan ilki ve en önemlisi bitkisel tedavidir. Bunun dışında bahsi geçen bir diğer tedavi yöntemi ise " sular" ile yapılan iyileştirme faaliyetleridir.
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Vav TV'de yayınlanan Ufuk Çizgisi programınaa konuk olan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, bir tedavi yöntemi olan " " hakkında şu ifadelerde bulundu: su
"Suların şifa verici bir element olduğu açıkça söylenebilir. Çünkü bir yıkanacak su vardır bir de içilecek su. İkisi de insanı tedavi eder. Hz. Peygamber'in (SAV) sürekli olarak tavsiye ettiği tedavi, rasyonel tedavidir. Her bir hastalığın ilacı vardır."
Peygamber Efendimizin döneminde hastalıklar nasıl tedavi edilirdi?
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Ağırakça, Peygamber Efendimizin, (SAV) hastalıkları kalbi yani nefsani hastalıklar ve bedeni hastalıklar olmak üzere ikiye ayırdığını aktardı:
"Kalbi ve nefsani hastalıklar "psikolojik hastalıklar" olarak nitelendirilirken bedeni hastalıkları da "zahiri" olarak belirtilir. Zahiri hastalıklar da kendi arasında ikiye ayrılır; iç hastalıklar ve cerrahi hastalıklar."
🔸 İç hastalıkların ağızdan tedavi edileceğini, cerrahi hastalıkların ise ilaçlar ile tedavi edilmesi gerektiği aktaran
Ağırakça, Peygamber Efendimizin (SAV) şöyle buyurduğunu nakleder:
"En son çare olarak yaranın kapanması için dağlama yapılabileceğini ve kişinin hasta olmadan evvela bunun önlemini alması gerektiği söyler."
Asr-ı Saadet'te kadın tabipler
🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) yaşadığı dönemde her ne kadar erkek hekimler yaygın olsa da kadın hekimelerin varlığını da kaynaklardan edindiğimiz bilgiler doğrultusunda öğreniyoruz. Peygamberimiz (SAV) zamanında
"eş-şifa" isimli şifacı hekimeler bulunurdu.
🔸 Birçoğu hanım sahabilerden oluşan hekimeler
ebelikten iç hastalıklara kadar her hastalığı tedavi ederlerdi. İlk Müslüman hekimeler olarak, savaşa bizzat katılmış, yaralıların bakımını üstlenmiş kadın sahabiler yanında barış zamanı hastalara bakan ve ilaç uygulayan kadınlar da bulunmaktadır.
İbn-i Sina'dan hastalık rehberi
Şifa binti Abdullah (RANHA)
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İslam'ın ilk yıllarında Müslüman hanım sahabilerden olan Şifa binti Abdullah (RANHA), Kureyş'in Adîoğulları kolundandır. Asıl adı Leyla olmasına rağmen hastaları tedavi etme konusundaki bilgisinden ve faaliyetlerinden dolayı "Şifa" ismiyle anılmıştır.
🔸 Hekimeliğin yanı sıra okuma yazma bilgisini de Medineli kadınlara öğreten
Şifa (RANHA), Cahiliye dönemindeyken, remle denen bir cilt hastalığını rukye ile tedavi etmiş, bu konuda bahsi geçen bir isim olmuştur.
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Dua ile tedavi, günümüzde de tamamlayıcı alternatif tıp yöntemleri içinde en çok başvurulan tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar.
Remle ne demek? Cilt kuruluğu hastalığına verilen isim.
Ümmü Umare (RANHA)
🔸 Ümmü Umare
(RANHA), Hazrec kabilesinin Benî Neccâr koluna mensup hanım sahabe ve hekimedir. Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan Ümmü Umare (RANHA), eşi Zeyd ve iki oğluyla II. Akabe Biatı'nda bulunmuş, Medineli ilk Müslümanlardan biridir.
🔸 Savaşlarda en önde yer alan ve
Uhud'dan Hudeybiye'ye, Hayber'in Fethi'nden, Huneyn gibi birçok savaş ve fetih hareketlerine katılan Ümmü Umare (RANHA), özellikle Uhud, Huneyn ve Yemâme savaşlarında hekime olarak büyük hizmetlerde bulunmuştur.
Savaşlarda gösterdiği cesaretle tanınan kadın sahabi: Ümmü Umare