İbn-i Sina’dan hastalık rehberi

Safranı yemeklerine katılmalı.

Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli.

Pişmiş kuru zufa otu yenmeli.

Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.

*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.

*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.

İbn-i Sina kimdir?

*Zufa otu: Çördük otu olarak da bilinmektedir. Ot en çok sindirim sistemi sorunları için iyi gelir.