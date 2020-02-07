İbn-i Sina’dan hastalık rehberi
İbn-i Sina, hem filozof hem tabip olarak İslam dünyasındaki etkisinin yanı sıra asırlarca Avrupa tıbbını da etkiledi. Peki, İbn-i Sina'ya göre hastalıkların belirtileri nelerdir? İbn-i Sina sağlık için hangi öğütleri verdi? İşte İbn-i Sina'nın, El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan bilgilere göre, çeşitli rahatsızlıkların reçetelerini derledik.
Giriş Tarihi: 07.02.2020
09:04
Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
16:23
Safranı yemeklerine katılmalı.
Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli. Pişmiş kuru zufa otu yenmeli. Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.
*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.
*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.
İbn-i Sina kimdir?
*Zufa otu: Çördük otu olarak da bilinmektedir. Ot en çok sindirim sistemi sorunları için iyi gelir.
BÖBREK TAŞI İÇİN NE YAPILMALI?
Diken çekirdeği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür, taze, mayhoş meşrubatla ezilerek içilmeli.
Sırt üstü yatılmalı. Antep fıstığı tüketilmeli.
*Molehiya: Sarı çiçekli, tohumları susam büyüklüğünde ve kurumuş haliyle siyah renkli olan bir bitkidir.
İbn-i Sina ilaçlarını nasıl hazırlardı?
KARACİĞER RAHATSIZLIKLARI İÇİN
Aç karnına, banyodan hemen sonra, cimadan sonra, spordan ve yorulduktan hemen sonra soğuk su içmek tamamen karaciğerin zararınadır.
Safran, demirhindi, turp tüketilmeli. Kuru yemişlerden kestane, kuru üzüm, fındık, antep fıstığı tüketilmeli.
İbn-i Sina'dan 10 şifalı bitki
İDRAR KAÇIRMA SIKINTISI OLANLAR NE YAPMALI?
İnciri zeytin yağına bulayıp yenilmeli.
Uzun topalağı ve günlüğü eşit ölçüde alıp öğütsün ve aç karnına bir miskal kadar ağzına alınmalı. Andız otu, hastalığın en iyi ilacıdır.
*Andız otu: Kansızlık, verem, bronşit, kanser, mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarının tedavisinde de kullanılan şifalı bir bitkidir.
İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri
Soğuk yeşillik-sebze, rutubet veren ve soğuk mizaçlı meyveler tüketilmeli.
Marul ya da haşhaş yenmeli.