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Fuat Sezgin'in Tanınmayan Büyük Çağ kitabından bilim tarihine dair gerçekler

Bilim tarihine sunduğu katkılarla alanındaki en önemli isimlerden biri olan Fuat Sezgin, yaşamı boyunca pek çok kıymetli esere imza attı. Sezgin, uzun yıllar süren çalışmaları sonucu ortaya koyduğu Tanınmayan Çağ isimli eserinde İslam dünyasının bilim ve teknoloji alanlarında insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları inceledi ve yeni bir bakış açısına kapı araladı. Dünya bilim tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü çeşitli örneklerle ele aldı. Bu, Batı merkezli bilim anlayışına büyük bir karşı çıkıştı. Doğum yıl dönümü anısına Fuat Sezgin'in Tanınmayan Büyük Çağ kitabından bilim tarihine dair ortaya koyduğu gerçekleri derledik...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 09:56
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İnsanlığın ortak bilimsel mirası, süreğen adımlarla, her zaman düz bir çizgi halinde olmasa da, değişken bir hızla büyümektedir...

Fuat Sezgin kimdir?

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"Arap-İslam kültür çevresinde başarılan matematiksel coğrafya, kartogtafya ve matematiksel denizcilik seviyesinin yüksekliği hakkındaki bilgisizlik, Avrupa'da ortaya çıkan o haritaların gerçek yaratıcılarının kimler olduğunu bilme işini güçleştirmektedir."

Fuat Sezgin'den kalan ilmi miras

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Görüldüğü kadarıyla el-Me'mun, astronomi tarihinde gerçek anlamda gözlemevi kuran ilk kişidir.

Fuat Sezgin'in Tanınmayan Çağ isimli kitabını incelemek ve satın almak için tıklayınız

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13. yüzyılın astronomi alanındaki en önemli başarılarından birisi de, Urmiye gölünün güney doğusunda bulunan Meraga'da bir rasathane kurulmasıdır.

Rönesans ninnisine son veren Fuat Sezgin'e dair bilinmeyenler

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Rastlantı, tekniklerin ve sanatların ilerlemesinde çok büyük bir rol oynamaz. İnsanlık bütün keşiflerinde istikrarlı bir şekilde ileriye doğru, birdenbire bir sıçrayışla değil, adım adım hareket eder. Her zaman aynı hızla ilerlemez, fakat hareket süreğendir. İnsan icat etmez, sonuçlar çıkarır.

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