Fuat Sezgin'in Tanınmayan Büyük Çağ kitabından bilim tarihine dair gerçekler

Bilim tarihine sunduğu katkılarla alanındaki en önemli isimlerden biri olan Fuat Sezgin, yaşamı boyunca pek çok kıymetli esere imza attı. Sezgin, uzun yıllar süren çalışmaları sonucu ortaya koyduğu Tanınmayan Çağ isimli eserinde İslam dünyasının bilim ve teknoloji alanlarında insanlığın gelişmesine yaptığı katkıları inceledi ve yeni bir bakış açısına kapı araladı. Dünya bilim tarihinde İslam biliminin oynadığı rolü çeşitli örneklerle ele aldı. Bu, Batı merkezli bilim anlayışına büyük bir karşı çıkıştı. Doğum yıl dönümü anısına Fuat Sezgin'in Tanınmayan Büyük Çağ kitabından bilim tarihine dair ortaya koyduğu gerçekleri derledik...