Filistin'in tarih kokan şehri: Taberiye
Taberiye şehri tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yaptı. Sürekli el değiştiren şehir, birçok kez harap oldu ve her seferinde yeniden inşa edildi. Tarih boyunca gerek ticaret yollarıyla ilişkisi gerekse batısında bulunan Taberiye Gölü nedeniyle büyük önem arz etti. Sizin için tarih kokan şehir Taberiye'yi araştırdık.
Giriş Tarihi: 05.12.2023
16:49
Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
10:20
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Taberiye, Filistin'in kuzeydoğusunda Taberiye gölünün batı kıyısında deniz seviyesinin 200 metre altında kuruldu. Roma İmparatoru Tiberios Konstantinos'a ithafen şehre adı verildi. Günümüzde şehir Tiberias ismi ile anılır. "Taberiye"
🔸 Şehir,
Dımaşk ile Kahire arasındaki kervan yolu üzerinde bulunduğundan Roma döneminde büyük öneme sahipti. M.S. 70 yılında Kudüs'ün yakılmasının ardından çok sayıda Yahudi bilgin ve din adamının göç etmesiyle Taberiye önemli bir ilim şehri haline geldi.
Taberiye Gölü nerededir?
İsrail'de bulunan Ürdün Nehri tarafından beslenen bir göldür. Gölün toplam yüzölçümü 166 km²'dir. Deniz seviyesinden 209 metre aşağıda bulunan göl, en büyük derinliğe sahip tatlı su gölüdür.
Filistin Meselesine Ne Kadar Hakimsin?
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denilen Sanhedrin Yahudi mahkemesinin bölgeye getirilmesiyle şehrin önemi arttı. 400 yılında derlendiği düşünülen Filistin Talmudu'nun buradaki din adamları tarafından oluşturulduğu kabul edilir.
Talmud nedir?
Yahudi sözlü geleneğinin ve Rabbânî hukukunun başucu eseridir.
🔸Taberiye,
Müslümanların Filistin'de hükmettiği dönemde Şürahbîl bin Hasene tarafından kuşatılarak anlaşma ile fethedildi. Eş'ar ve Lahm gibi Arap kabileleri şehre yerleştiler.
🔸 Darphaneye sahip şehirde, 636 yılında
Halid bin Velid tarafından başlandı. Emeviler devrinde kente bir dirhem bastırılmaya saray yapıldı.
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744 ve 745 yıllarında Filistin kentlerinde meydana gelen isyanlarda Taberiya halkı ayaklandı. 905-906 yıllarında Karmatîler tarafından çıkarılan isyanda şehir tahrip edildi.
Halid bin Velid kimdir?
Peygamber Efendimiz (SAV) kendisine "Allah'ın (CC) kılıcı" manasına gelen "Seyfullah" unvanını verdiği komutandır. Hudeybiye Antlaşması'nın ardından İslam ile şereflenerek Müslüman olmuştur.
Karmatîlik nedir?
Karmatilik, İsmailliyye mezhebi içerisinde ortaya çıkan eski İsmâ'îlî öğretiye sadık kalan bir gruptur. Grup, adını kurucusu olduğu kabul edilen Kûfeli Hamdân Karmat'tan almıştır.
Kudüs ve Filistin Kronolojisi
🔸 Şehrin siyasi önemi
Fâtımîler döneminde arttı. Orta Çağ bilgin ve gezginleri göl alanı hariç şehrin surlarla çevrili olduğunu belirtir.
🔸 Şehirdeki
şifalı sulardan, merkezindeki camisinden, hamamlarından ve Yasemin Mescidi'nden bahseder. 1070 yılında Nâvekiyye Türkmenleri şehre yerleşir. Taberiye sırasında istilaya uğrar. I. Haçlı Seferi
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Taberiye Savaşı'nda Haçlılar büyük kayıplar verdi. Aynı zamanda Selçuklular tarafından bölgedeki yerleşimlere yapılan hücumlarla ekonomik olarak da çökertildi.
🔸 Hittîn Savaşı'nın sonrasında
Selâhaddîn-i Eyyûbî'nin fethettiği şehir, Eyyûbîler döneminde mücadele halindeki Eyyûbî melikleri arasında el değiştirdi. 1241 yılında Eyyûbîler'in Dımaşk kolu hükümdarı el-Melikü's-Sâlih Ebü'l-Hayş, rakiplerine karşı kendisine yardım etmeleri karşılığında Taberiye'yi Haçlılara teslim etti.
Sanatçıların Çizimleriyle Filistin