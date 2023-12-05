Filistin'in tarih kokan şehri: Taberiye

Taberiye şehri tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yaptı. Sürekli el değiştiren şehir, birçok kez harap oldu ve her seferinde yeniden inşa edildi. Tarih boyunca gerek ticaret yollarıyla ilişkisi gerekse batısında bulunan Taberiye Gölü nedeniyle büyük önem arz etti. Sizin için tarih kokan şehir Taberiye'yi araştırdık.