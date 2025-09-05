Bugün
Filistin'deki Osmanlı izleri: Saat kuleleri

Filistin’deki Osmanlı izleri: Saat kuleleri

Yayınlanma Tarihi: 18.12.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 09:31

Osmanlı, bir medeniyet ufku doğrultusunda topraklarında birbirinden görkemli kalıcı tarihi eser inşa etmiştir. Bunlardan biri de II. Abdülhamid döneminde, hakimiyetin temsili olarak devletin her bir köşesine yaptırılan saat kuleleridir. Döneminde Osmanlı idaresinde bulunan Filistin'de; Kudüs, Hayfa, Yafa, Safed, Nablus, Akka şehirlerine saat kuleleri inşa edilmiştir. İşte, Filistin'de Osmanlı izlerini yaşatan saat kuleleri...

1/13

OSMANLI SAAT KULELERİ

🔸 Dünyanın en büyük devletlerinden biri olan Osmanlı, tarihi boyunca topraklarında birbirinden görkemli mimari yapılar inşa etmiştir. Bunlardan biri de, II. Abdülhamid döneminde Osmanlı taşrasının hemen her köşesine yapılan saat kuleleridir.

🔸 Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına 1901'den itibaren inşa edilen saat kuleleri, padişahın iktidarını temsil eder. Özellikle şehir merkezlerine yapılarak kentin simgesi halini alan saat kulelerinde Osmanlı arması veya padişah tuğrası yer alır.

İHMAL EDİLMİŞ HAZİNE: OSMANLI MİMARİSİ

2/13

🔸 Saat kuleleri, imparatorluğun çeşitli beldelerine olduğu gibi o dönem Osmanlı hakimiyetindeki Filistin'de; Kudüs, Hayfa, Yafa, Safed, Nablus, Akka şehirlerine inşa edilmiştir.

🔸 Osmanlı Devleti'nin nişanesi olan altı saat kulesinden günümüze Kudüs'teki hariç hepsi ulaşmayı başarmıştır. Bunlar Develt-i Aliyye'nin yaşayan nişanları, Yahudilere maziyi hatırlatan hatıralardır.

3/13

KUDÜS SAAT KULESİ

🔸 Kudüs Saat Kulesi, Kudüs surlarının batı yönündeki çıkışı El Halil Kapısı'nda bulunur. El Halil Kapısı, surların batı kısmında bulunan tek kapı olma özelliğine sahiptir.

🔸 Liman kenti olan Tel Aviv'e açılan ve özellikle gemilerle gelen Hristiyan ve Yahudi hacıların şehre girmek için kullandığı bu kapının olduğu yerde bulunan Kudüs Saat Kulesi, elbette Osmanlı düşmanlarını rahatsız edecektir.

KUDÜS'ÜN SURLARI VE KAPILARI

4/13

KUDÜS SAAT KULESİ'NİN HİKAYESİ

🔸 1922 yılında Filistin, İngilizler tarafından işgal edilir. Bu esnada Kudüs Saat Kulesi, işgalciler tarafından "şehrin estetik dokusuyla uyuşmaması" gerekçesi ile yıktırılır.

🔸 İngilizler bunu, Osmanlı Devleti'nin bölge halkı ile olan bağını sembolik anlamda kesmek için yapar. Ancak unuttukları bir şey vardır. O da Osmanlı ve Filistin arasındaki bağın hiçbir yıkım ve engelde yok olamayacak kadar kuvvetli olduğudur.

5/13

KUDÜS SAAT KULESİ'NİN İNŞA BELGESİ

Kudüs Saat Kulesi'nin inşası hakkında Kudüs Mutasarrıfı Ali Ekrem imzasıyla gönderilen yazı:
"…meclis-i belediye marifetiyle memleketin en muteber ve en güzergâh-ı memerr olan Bâb-ı Halîl caddesinde evvelce taraf-ı vâlâ-yı seraskerîye istihsâl olunan me'zuniyete tevfîkân Kudüs surunun bir burcu üzerine sâye-i muvaffakatvâye-i hazret-i padişâhîde Arab usûl-i güzîn mimarisinde gayet metîn ve dîlnişîn bir saat kulesi inşa ettirilerek…"

Ali Ekrem kimdir?
1906 - 1908 yılları arasında Kudüs mutasarrıfı olarak görev yapan Ali Ekrem Bey, Kudüs'te görev yaptığı süre boyunca II. Abdülhamid iktidarı adına etkili çalışmalar yürütür.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN ARŞİVİNDEN FİLİSTİN FOTOĞRAFLARI

