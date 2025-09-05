Filistin’deki Osmanlı izleri: Saat kuleleri

4 /13













KUDÜS SAAT KULESİ'NİN HİKAYESİ

🔸 1922 yılında Filistin, İngilizler tarafından işgal edilir. Bu esnada Kudüs Saat Kulesi, işgalciler tarafından "şehrin estetik dokusuyla uyuşmaması" gerekçesi ile yıktırılır.

🔸 İngilizler bunu, Osmanlı Devleti'nin bölge halkı ile olan bağını sembolik anlamda kesmek için yapar. Ancak unuttukları bir şey vardır. O da Osmanlı ve Filistin arasındaki bağın hiçbir yıkım ve engelde yok olamayacak kadar kuvvetli olduğudur.