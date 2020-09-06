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Fethin simgesi şahi topları Edirne'den İstanbul'a iki ayda taşındı!

İstanbul'un Fethi'nde önemli rol oynayan şahi toplarının Edirne'den İstanbul'a 2 ayda taşındığını biliyor muydunuz? Peki, fetihte kullanılan top ve güllelerin Fatih Dökümhanesi'nde döküldüğünü? İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açan, tarihe ismini altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet'in üstün dehası ve yeteneği ile yapılan şahi topları ile ilgili Evliya Çelebi; "iki ayda Edirne'den İstanbul'a 40 öküz, 200 askerin korumasında toplar taşınmıştır." der.

Giriş Tarihi: 06.09.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 08:53
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Surların yıkılmasında en önemli unsurdu
Surların yıkılmasında en önemli unsurdu

🔳 İstanbul'u fethi ile çağ kapatıp çağ açarak tarihe ismini altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet'in üstün dehası ve yeteneği ile yapılan şahi topları ile ilgili Evliya Çelebi; "iki ayda Edirne'den İstanbul'a 40 öküz, 200 askerin korumasında toplar taşınmıştır." der.

🔳 İstanbul'un fethinde surların yıkılmasında en önemli unsur, şahi toplarıdır.

🔳 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almak için döktürdüğü büyük top "şahi" adını taşır. Bu topun namlusu 91,5 cm'dir. 680 kilogramağırlığındaki güllesinin menzili 1200 metredir. Osmanlı ordusunda daha sonra kullanılan büyük toplara da şahi adı verilmiştir.

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Önce gönüller fethedildi sonra topraklar fethedildi
Önce gönüller fethedildi sonra topraklar fethedildi

🔳 İstanbul'u 21 yaşında fetheden Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed Han, Edirne'de doğdu, büyüdü, tahta çıktı ve ordusunu hazırladı.

🔳 Edirne'de 92 yıllık başkentlik döneminde bir medeniyet ortaya çıktı. Bu medeniyet her anlamda batı medeniyetlerine üstün geldi. Önce gönüller fethedildi sonra topraklar fethedildi.

🔳 Fatih Sultan Mehmed eğitim, sanat, sosyal ve toplumsal yaşam gibi birçok alanda başarı elde etti.

İstanbul'un fethinde kullanılan şahî toplarının sırrı

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Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet yaptı
Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet yaptı

🔳 Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ve İstanbul'un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan şahi topları da bu başarı öyküsünün içinde yer alır.

🔳 Tarihi kaynaklardaki bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı.

🔳 Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.

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Osmanlı'yı devletten dünya imparatorluğuna dönüştürdü
Osmanlı'yı devletten dünya imparatorluğuna dönüştürdü

🔳 Fatih Sultan Mehmet, hadis-i şerif ile müjdelenen İstanbul'u 21 yaşında fethetti. Tarihi yeniden şekillendiren ve tüm zamanların en önemli devlet adamlarından birisi olan Sultan Mehmet, iyi bir stratejist, büyük bir komutandı.

🔳 Devlet otoritesine gölge getirmemek için en kapsamlı mücadeleyi verdi ve Osmanlı devletinin hem devamını hem de şahlanışını temin etti. Osmanlı'yı devletten dünya imparatorluğuna dönüştürdü.

🔳 İstanbul, Osmanlı tarihinde ilk kez 1395'te Yıldırım Bayezid tarafından kuşatıldı. Fatih'e kadar da hiçbir komutan bu konuda muvaffakiyet sağlayamadı.

İstanbul'un fethinde gemiler karadan nasıl yürütüldü?

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Takvimler 1453 yılını gösterdiğinde her şey değişti
Takvimler 1453 yılını gösterdiğinde her şey değişti

🔳 O dönem İstanbul'u çevreleyen surlar, 22 kilometre uzunluğundaydı ve 4,5 metre kalınlığı ile aşılması en zor engeldi; ancak Fatih Sultan Mehmet için imkânsız değildi.

🔳 Tarih boyunca birçok kez aşılmaya çalışılan İstanbul Surları, takvimler 1453 yılını gösterdiğinde Fatih'in azmine ve kendi keşfi olan toplarına bu defa dayanamayacaktı.

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