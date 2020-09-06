Fethin simgesi şahi topları Edirne'den İstanbul'a iki ayda taşındı!

🔳 İstanbul'u fethi ile çağ kapatıp çağ açarak tarihe ismini altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet'in üstün dehası ve yeteneği ile yapılan şahi topları ile ilgili Evliya Çelebi; "iki ayda Edirne'den İstanbul'a 40 öküz, 200 askerin korumasında toplar taşınmıştır." der.

🔳 İstanbul'un fethinde surların yıkılmasında en önemli unsur, şahi toplarıdır.

🔳 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almak için döktürdüğü büyük top "şahi" adını taşır. Bu topun namlusu 91,5 cm'dir. 680 kilogramağırlığındaki güllesinin menzili 1200 metredir. Osmanlı ordusunda daha sonra kullanılan büyük toplara da şahi adı verilmiştir.