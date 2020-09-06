Fethin simgesi şahi topları Edirne'den İstanbul'a iki ayda taşındı!
Fethin simgesi şahi topları Edirne'den İstanbul'a iki ayda taşındı!
İstanbul'un Fethi'nde önemli rol oynayan şahi toplarının Edirne'den İstanbul'a 2 ayda taşındığını biliyor muydunuz? Peki, fetihte kullanılan top ve güllelerin Fatih Dökümhanesi'nde döküldüğünü? İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açan, tarihe ismini altın harflerle yazdıran Fatih Sultan Mehmet'in üstün dehası ve yeteneği ile yapılan şahi topları ile ilgili Evliya Çelebi; "iki ayda Edirne'den İstanbul'a 40 öküz, 200 askerin korumasında toplar taşınmıştır." der.
Giriş Tarihi: 06.09.2020
08:45
Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
08:53
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