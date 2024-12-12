Esed ailesi katliamlarla hafızalara kazındı
1963 yılında darbe ile iktidarı geçiren Baas rejimi 61 yıl boyunca Suriye topraklarında iktidarda kaldı. Baas içinde bir darbe ile 1970 yılında iktidarı ele geçiren Hafız Esed ve 2000 yılında babasının yerine Devlet başkanı olan Beşar Esed sayesinde aslen Lazkiyeli olan Esed ailesi tam 54 yıl Suriye'yi vahşet, insan hakları ihlalleri ve adaletsizlikle yönetti. 1982'de ve 2011'de başlayan özgürlük hareketlerini ordu ile bastıran Esed ailesi Suriye topraklarında yüzlerce katliam yaparak yüz binlerce insanın vefatına, milyonlarcasının da yer değiştirmesine sebep oldu.
◾ Muhaliflerin İdlip'ten hareket ederek Halep, Hama ve Humus'un ardından başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed'in ülkeyi terk etmesi ile beraber Suriye'deki 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esed ailesi hanedanlığı yıkıldı.
◾ Hafız Esed ve Beşar Esed dönemlerinde gerçekleşen ve kimyasal silahların da açıkça kullanıldığı toplu katliamlarda yüz binlerce insan vefat ederken milyonlarca Suriyeli de topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.
◾ Suriye'yi 54 yıl boyunca yöneten Esed ailesi ülkedeki mezhepleşme, yolsuzluk, adaletsizlik gibi temel meseleler de gösterdikleri tavır ile Suriye'yi sürekli kızgın bir fırın gibi tuttu.
◾ Kaynayan bir kazan haline gelen Suriye'de halk Dera'da protestocu bir çocuğun rejim güçlerince işkenceye uğrayıp öldürülmesinin ardından yönetime isyan etti. Bu tarihten itibaren devrileceği ana kadar Beşar Esed halkını katletme yolunu seçti. Gerçekleşen bazı katliamlar ise büyüklükleri ile diğerlerinden ayrıldı.
1982 Hama Katliamı
◾ 2 Şubat 1982 tarihinde dönemin Suriye lideri darbeci Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed'in komutanlığını yaptığı özel kuvvetler, Hama şehrindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşattı.
Rıfat Esed kimdir?
Hafız Esed'in küçük kardeşi olan Rıfat Esed, 1984'te ağabeyine darbe yapmaya çalışmıştı.
◾ Müslüman Kardeşler Esed ailesinin zulmüne başkaldırmıştı. Önce havadan bombardıman yapan özel kuvvetler, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletti. Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.
Baba Amr Katliamı
◾ İç savaşın başlamasının ardından hükümet güçleri halka büyük bir vahşet ile hücum etti. Baas rejiimine ait güçler, Şubat 2012'de Humus'taki Baba Amr Mahallesi'ni yaklaşık bir ay boyunca abluka altına aldı. Bu süreç tüm dünyanın gözü önünde bir vahşetti.
◾ Muhaliflerin çoğunlukta olduğu mahalle rejim güçlerince yoğun tank atışlarına maruz kaldı. Bu insanlık dışı saldırılarda yaklaşık 4 bin kişinin vefat ettiği tahmin ediliyor. Tam rakam hala mevcut değil. Rejim milisleri, 12 Mart 2012'de Humus'un Kerem Zeytun semtinde evleri basarak 140 sivili katletmişti. Bu sebepten dolayı Humus, savaş süresince önemli bir noktada durdu.
Hola Katliamı
◾ Zalim Esed rejimi, Suriye'nin Humus şehrinin Hola bölgesinde 25 Mayıs 2012'de 49'u çocuk, 34'ü kadın 108 sivili katletti. Bu durum uluslararası kamuoyunun Suriye'ye gözünü çevirmesine sebep oldu. Rejimin topçuları bölgeyi aralıksız olarak 12 saatten fazla bir süre boyunca bombalamasının ardından rejim yanlısı milisler, baskınlar yaparak çok sayıda sivili hedef aldı.
◾ Hola Katliamı sırasında Şam'da bulunan dönemin BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan da "bu trajik olayın kendisini şoke ettiğini ve ürküttüğünü" dile getirdi. Yapılanların "ağır sonuçları bulunan tiksinti verici bir eylem olduğunu" ifade etti. BM İnsan Hakları Konseyi, 1 Haziran 2012'de Hola Katliamı'nı kınadı.