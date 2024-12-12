Esed ailesi katliamlarla hafızalara kazındı

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◾ Muhaliflerin İdlip'ten hareket ederek Halep, Hama ve Humus'un ardından başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed'in ülkeyi terk etmesi ile beraber Suriye'deki 61 yıllık Baas ve 54 yıllık Esed ailesi hanedanlığı yıkıldı.

◾ Hafız Esed ve Beşar Esed dönemlerinde gerçekleşen ve kimyasal silahların da açıkça kullanıldığı toplu katliamlarda yüz binlerce insan vefat ederken milyonlarca Suriyeli de topraklarını terk etmek zorunda kalmıştı.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 13 YILDA SURİYE'DE NELER OLDU?