Esed rejiminin yıkılması bize ne anlatıyor?

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◾ Betül Sav: Suriye'de neler olacak, Suriye halkı gelecekti bu olanları nasıl şekillendirecek?

◾ Zahide Tuba Kor:

13 yıldır Suriye halkı, hiçbir milletin dayanamayacağı kadar büyük imtihanlara maruz kaldı. Yaşamadıkları ölüm çeşitleri kalmadı. Bu insanlar bütün ümidini yitirmişti. Dolayısıyla bu zafer öyle muazzam bir şey oldu ki yıllardır kurdukları hayal bir hafta-on gün içinde gerçekleşti. 13 yıl uğraştılar, 13 gün bile sürmedi bu zaferi elde etmek. Bu Suriyeliler için adeta bir şok terapi oldu. Bir anda moralleri düzelip, yeniden ümitlendiler. Peki sonra ne olacak?

Şimdiye kadar HTŞ çok iyi ilerledi. Geçmiş tecrübelerinden ve hatalarından çok şey öğrendiği belli. Geçmişte Suriye muhalefeti çok yanlışlar yapmıştı; çünkü siyasetin yasak olduğu bir istihbarat devletinde yaşadıklarından siyaset nasıl olur bilmiyordu. En önemli fark, bir silahlı örgüt olarak siyaseti öğrenmiş olmaları. Ayrıca girdikleri yerlerde Suriye halkının katillerinden, tecavüzcülerinden, yağmacılarından intikam almadılar. Yağma da yapmadılar. Herkesin can ve mal güvenliğini teminat altına aldılar. Bu inanılmaz bir şeydi.

Bu adımlar, iç barışı sağlayabilir türden. Ancak bu böyle de kalmayabilir. Çünkü Suriye coğrafyası çok kıymetlidir; Suriye Suriyelilere bırakılmayacak kadar önemlidir. Bölgesel güçlerin -Türkiye, İran, İsrail, Körfez'in-, hatta komşular Lübnan, Ürdün ve Irak'ın da güvenliği Suriye'den başlar. Ayrıca küresel güçlerin de mücadele alanıdır.

Tam da bu hassas coğrafyası nedeniyle küresel ve bölgesel güçler büyük ihtimal Suriye'yi kendi haline bırakmayacak ve karıştırmaya çalışacaklardır. Mısır'daki Sisi darbesi ve Suriye'deki iç savaş tecrübesi yüzünden "Arap Baharı"nın ilk versiyonu acı bir şekilde son bulmuştu. Daha sonra 2019'da bu sefer Sudan, Cezayir, Lübnan ve Irak'ta halklar ayaklandı. Şu anki üçüncü versiyon Gazze'de Aksa Tufanı ile başladı.

Aksa Tufanı ve Hamas'ın direniş metotları diğer ülkelerdeki örgütleri etkiledi. Bunun zafere dönüştüğü ilk alan Suriye tecrübesi oldu. Tam da bu yüzden 61 yıl sonra Suriye'de Baas rejiminin devrilip yeni bir yönetimin kurulması ve başarılı olması, bölgedeki otoriter rejimlerin hepsi için bir kabus senaryosudur. Başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölge ülkeleri bu süreci baltalamak için elinden geleni yapacaktır. 2013'teki Mursi'ye darbenin arkasında Körfez'in parası ve İsrail'in aklı vardı. Yeniden benzer bir süreçle devreye girip muhaliflerin farklı kanatlarını yeni hükümete karşı kışkırtabilirler.