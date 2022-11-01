Ecdad yadigarı: Üsküp saat kulesi

◾ Osmanlılar Balkanlar'da saat kulelerini takribi olarak 16. yüzyılda inşa etmeye başladılar. Bu nadide eserler, ekseriyetle herkes tarafından bilinen meydanlar ve yükseltisi ile öne çıkan tepelerde yer alır.

◾ Makedonya'da Osmanlı döneminde yaklaşık 20 saat kulesi inşa edildiği biliniyor, bunlardan on ikisi günümüzde hala varlığını sürdürüyor. Bu kuleler arasında mimari özellikleri ile öne çıkanlardan birisi de hüç şüphesiz Üsküp Saat Kulesi.