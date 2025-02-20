Düşmana korku salan 'Tülütabaklar'

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◾ Tülütabaklar, 98 yıldır olduğu gibi günümüzde de geleneklerine sahip çıkıyor ve her sene Milli Mücadele ruhunu insanlığa hatırlatıyor.

◾ Peki, Tülütabaklar neler yapıyorlar?

↪ Tülütabaklar; gösteri öncesinde sabah saatlerinde tabakhane bölgesinde toplanan önemli bölümü deri işçisi 11 kişi, simit ve ekmek fırınlarından aldıkları baca kurumunu suyla karıştırıp, baş, el, kol, bacak ve ayaklarını siyaha boyayıp, üzerlerine koyun ya da keçi postlarını geçiriyorlar.