Düşmana korku salan 'Tülütabaklar'
Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan ve değneklerle ürkütücü bir görünüme kavuşan debbağların Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına geçmişten günümüze uzanan "Tülütabak" gösterileri bugün de devam ediyor. Peki Tülütabaklar nedir? Tülütabaklar'ın geçmişi nereye uzanıyor? Sizler için araştırdık.
◾ Tülütabaklar, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan ve değneklerle ürkütücü bir görünüme kavuşan debbağlar idi.
◾ Milli Mücadele (1919 - 1922) dönemindeki önemini vurgulamak adına geçmişten günümüze kadar bir gelenek halini alagelmiştir.
Debbağ nedir?
Debbağ, tabak ve deri işçisine denilmektedir.
İSTANBUL'UN EN KAPSAMLI 3 DEBBAĞHANESİ
◾ Tülütabaklar, 98 yıldır olduğu gibi günümüzde de geleneklerine sahip çıkıyor ve her sene Milli Mücadele ruhunu insanlığa hatırlatıyor.
◾ Peki, Tülütabaklar neler yapıyorlar?
↪ Tülütabaklar; gösteri öncesinde sabah saatlerinde tabakhane bölgesinde toplanan önemli bölümü deri işçisi 11 kişi, simit ve ekmek fırınlarından aldıkları baca kurumunu suyla karıştırıp, baş, el, kol, bacak ve ayaklarını siyaha boyayıp, üzerlerine koyun ya da keçi postlarını geçiriyorlar.
◾ Tülütabaklar, şehir merkezindeki etkinliklere katılır, aniden vatandaşların karşına çıkar ve bağırırlar. Yanlarında taşıdıkları baca kurumu ile yüzlerini durmadan boyarlar.
➡ Yani bugün Tülütabaklar, düzenlenen törenlerde halkı hem korkutuyor hem eğlendiriyorlar.
TÜLÜTABAKLAR NEDİR?
◾ Tülütabak, Milli Mücadele dönemi 1919-1922 yılları arasında Türkiye'nin Balıkesir bölgesinde ellerinde yeterli silah olmamasından dolayı koyun ve keçi postu giyinip, at kuyruğu takıp, el, kol ve yüzlerini soba isiyle siyaha boyayarak çan ve değneklerle Yunan askerlerini korkutup kaçırmak için korkutucu bir görünüme bürünen yerli kahramanlara verilen bir isimdir.
TÜLÜTABAKLARIN GEÇMİŞİ
◾ Kurtuluş Savaşı zamanında Balıkesir ve ilçeleri düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti. Düşman kuvvetleri, geceleri devriye olarak sokaklara çıkmaktaydı.
◾ Gece tabakahaneden çıkan işçilerden korktuklarını gören Balıkesir Kuvayi Milliye hareketi, Tülütabaklar hareketini başlatmaya karar verirler.