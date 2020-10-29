Milli Mücadele döneminde haberleşme nasıl sağlandı?

Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi veya Milli Mücadele… Bundan bir asır önce Türk insanı, destansı bir mücadele verdi; canıyla, kanıyla bu vatanı müdafaa etti. Yurdun her köşesini işgal eden İtilaf Devletleri'ne karşı büyük bir direniş başladı. Dönemin en gelişmiş ve en hızlı haberleşme aracı olan telgraf, düşman işgaline karşı örgütlü direnişin bir aracıydı ve işgal kuvvetlerinin propagandalarına karşı güçlü bir silahtı. Nitekim Mustafa Kemal bu konuda "Milli Mücadele'yi telgraf telleriyle kazandık" demişti.