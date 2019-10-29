Kahraman Anadolu kadınlarının mücadelesi

Anadolu halkı, yaşadıkları topraklardan söküp atmak ve yok edemedikleri Türk ulusunu ortadan kaldırmak için senaryo yazan Avrupalı devletlere karşı, topyekûn bir mücadeleye girdi. Anadolu kadını da sorumluluklarının bilinci ile istiklal mücadelesi boyunca ülkesinin işgalden kurtuluşu için bizzat ön cephede savaşa katıldı.

Dünyanın en modern, en güçlü silahlarına karşı tereddüt etmeyerek bu uğurda canından, malından, evladından vazgeçti. Kendisi aç olsa bile orduya erzak gönderen bu milletin kadınları, savaş sürecindeki yokluk, yoksulluk ve yorgunluğun yanı sıra verem ve sıtma gibi hastalıklara rağmen yurdun her köşesinde kurtuluş hareketine katıldı.