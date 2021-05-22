Düşman uçakları Kut'ül Amare zaferinin önünü nasıl açtı?

🔸 Bu alanlar, hem uçakların kalkış ve inişi için elverişli hem de kara birlikleri ile irtibatın sağlanması bakımından avantajlı konumdalardı.

🔸 Bölgenin genel iklimi sıcak ve kuraktı; Kuzey Irak'a doğru gidildikçe çöl iklimi daha yumuşak kara iklimine dönerdi ancak bölgedeki kum fırtınaları, uçaklara daima etki ederdi.

🔸 Yaz 7, sonbahar 1, kış 2 ve ilkbaharın 2 ay sürdüğü Irak'ta, haziran, temmuz ve ağustos ayları çok sıcak geçerdi.

🔸 Gölgede dahi sıcaklığın 60 derecenin üstünde olduğu bu bölgede uçuş faaliyetleri azalmak zorunda kalır; ocak, mart, nisan, kasım ve aralık aylarında yağışların olmadığı sürece hava harekâtı gerçekleştirilirdi.

🔍 Osmanlı havacılık tarihinin ilk şehitleri