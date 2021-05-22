Düşman uçakları Kut'ül Amare zaferinin önünü nasıl açtı?
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı, Irak cephesinde İngiliz işgaline karşı büyük bir mücadele verdi. Kara muharebelerinde büyük başarılar sağlansa da İngilizlerin uçaklarla gerçekleştirdikleri keşifler, Türk ordusuna ait mevzilerin havadan bombalanması gibi unsurlar, İngilizleri geri püskürtmeyi engelliyordu. Ancak imkânsızlıklar içinden azim ve kararlılıkla büyük atılımlar gerçekleştirildi. 1915'in sonları itibariyle İngiliz uçakları ele geçirilmeye ve tamir edilerek Osmanlı ordusu tarafından kullanılmaya başlandı. Türk pilotlar, bu uçaklarla İngiliz mevzilerine yönelik keşif uçuşları gerçekleştirdiler; elde edilen bilgilerle düşmanın durumunu ayrıntılı olarak öğrendiler ve harekâtları yönlendirerek Kut'ül Amare'de zaferin kazanılmasında önemli bir rol oynadılar.
Giriş Tarihi: 22.05.2021
17:49
Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
18:13
ULAŞIM, HAREKÂTI ETKİLEYEN ÖNEMLİ BİR UNSURDU
Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesi, önemli zaferlerin elde edildiği cephelerden biridir. İngilizlerin özellikle Bağdat'ı ele geçirmeye ve sonrasında ilerleyişlerini sürdürmeye yönelik planları, burada verilen mücadeleler sayesinde suya düşürülmüştür. Hem kara hem de hava harekâtlarının gerçekleştiği bu cephede, başlangıçta Osmanlı birliklerinde uçak yoktur. Ancak ilerleyen süreçte İngilizlere ait uçaklar ele geçirilecek ve tamir edilerek Türk pilotlar tarafından savaşta önemli roller üstlenecektir.
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🔸 Irak cephesine ulaşım konusu,
önem taşıyan hususlardan biridir. askeri mühimmatın bölgeye ulaştırılması açısından
🔸 Bölgenin arazisi genel anlamda düz olsa da kuzey ve kuzey doğuya doğru gidildikçe
görülür. yükseklik ve engebenin arttığı
🔸 Demiryolu olarak Bağdat ve Samera hattı yapılmış;
Dicle ve Fırat nehirleri civarı olarak belirlenmiştir. harekâta uygun alanlar ulaşımı kolaylaştırması açısından
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UÇAKLARA İKMAL SAĞLAYABİLMEYİ KOLAYLAŞTIRDI
🔸 Dicle ve Fırat nehirlerinde konuşlanan
kararlaştırılmıştı. kara birlikleri ile hava birliklerinin birlikte harekâta girişmesi
🔸 Nitekim
uygun pek çok düzlük de bu bölgede bulunuyordu. hava harekâtının gerçekleştirilmesi için hava alanı olmaya
🔸 Nehirlerin sağladığı ulaşım kolaylığı ile bu alanlara
hava harekâtının devamı süresince ikmal sağlayabilmeyi mümkün hale getirecekti. yakıt, bomba, cephane ve uçaklar için gerekli diğer ihtiyaçlar,
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Havacılık tarihimize dair 20 ilginç bilgi ✈
Basra, Şeyh Sait, Kut'ül Amare, Aziziye, Bağdat ve Samera Dicle ve Fırat dolaylarındaki uçak alanları:
Nasiriye, Ramadi. Fırat nehri dolaylarındaki alanlar:
İran harekâtı için kullanılan alanlar : Bakube, Kızılribat, Hanikin, Kermanşah.
🔸 Harekâtlar çoğunlukla Fırat ve Dicle nehirleri civarında yapılır;
açık ve görüşe uygun olduğundan hedefler havadan çok iyi şekilde görülürdü.
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ve havadan kolaylıkla vurulabilirlerdi. Düşman mevzileri havadan tespit edilir, fotoğraflanır
İKLİM KOŞULLARI HAVA HAREKÂTINI NASIL ETKİLEDİ?
🔸 Bu alanlar,
hem de kara birlikleri ile irtibatın sağlanması bakımından avantajlı konumdalardı. hem uçakların kalkış ve inişi için elverişli
🔸 Bölgenin genel iklimi sıcak ve kuraktı;
ancak bölgedeki kum fırtınaları, uçaklara daima etki ederdi. Kuzey Irak'a doğru gidildikçe çöl iklimi daha yumuşak kara iklimine dönerdi
🔸 Yaz 7, sonbahar 1, kış 2 ve ilkbaharın 2 ay sürdüğü
geçerdi. Irak'ta, haziran, temmuz ve ağustos ayları çok sıcak
🔸 Gölgede dahi
azalmak zorunda kalır; ocak, mart, nisan, kasım ve aralık aylarında yağışların olmadığı sürece hava harekâtı gerçekleştirilirdi. sıcaklığın 60 derecenin üstünde olduğu bu bölgede uçuş faaliyetleri
🔍 Osmanlı havacılık tarihinin ilk şehitleri
UÇUŞLAR, İNGİLİZLERİN İLERLEMESİNİ SAĞLIYORDU
🔸 Irak cephesinde
gerçekleştirdi. ilk hava faaliyetlerini İtilaf Devletlerinden İngilizler
🔸 14 Mayıs 1914 tarihinde Basra'ya gelen
verildi. iki İngiliz uçağına savaş alanı üzerinde keşif ve gözlem yapma görevi
🔸 İngiliz uçakları,
vazifelerini yerine getiriyorlardı. kara birliklerine keşif, gözetleme ve taarruzi destek verme
🔸 İngiliz komutanlığı ellerindeki uçakların ihtiyaçlarına yeterli olmadığını öne sürerek
Mısır'da bulunan uçaklardan iki müfrezenin Irak'a gönderileceği bildirilmişti. birkaç uçağın daha Irak'a gönderilmesini istemiş;
🔸 14 Haziran 1915'te
bombaladı. Kut'ül Amare civarında görev alan iki İngiliz uçağı bölgedeki Türk ordugâhlarını
🔸 Ardından
attılar. iki düşman uçağı Türk birliklerine ve aşiretlerine kışkırtıcı bildirgeler ve gazeteler
🔸 Beklenilen müfrezenin gelmesiyle
ancak bu uçaklardan ikisi, Osmanlı topçusunun ateşi ile düşürüldü. İngiliz uçaklarının sayısı dörde yükseldi ve uçuş sayıları arttı;