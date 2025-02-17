Dünya Tarihinin İlk Holiganizm Vakası: Nika
Takvimler 532 yılının Ocak ayını gösterdiğinde İstanbul'da, eski adı ile Konstantinopolis'te büyük bir isyan başladı: Nika isyanı. Bu isyan, Hipodromda başlamış ve yine hipodromda 30.000 kişinin kanlı ölümüyle son bulmuştu. Nika, yalnızca Roma döneminin değil, tüm İstanbul tarihinin en kanlı olayı olarak tarihe geçmiştir.
Holiganlık ne demek?
◼ Holiganlık kelimesi, genellikle spor etkinliklerinde kalabalıklarla bağlantılı olarak isyan, zorbalık ve vandalizm gibi yıkıcı ya da yasa dışı davranışlar için kullanılır. Aynı zamanda pervasız davranışlarda bulunan ve kamuya rahatsızlık veren kişiye denir.
◼Holigan sözcüğü, asıl itibariyle fanatizmi destekleyenler için tabir edilirken Türk Dil Kurumu'na göre fanatik ve yalnızca bir mevzuda aşırı tutkun olmak demektir. Bu gözü kara tutkunun, çevreye zarar vermesi de açıkça söz konusudur.
Nika ayaklanmasında dünya
◼ Nika ayaklanmasının gerçekleştiği sırada Konstantinopolis'te önemli gelişmeler olmuştu. Doğuda General Belisarius Pers ordularını yenmiş, Batıda ise sınırlar Adriyatik'e kadar genişletilmişti.
◼ Kafkas orduları da Konstantinopolis'e çağrılmıştı. Bunun net bir anlamı bulunmaktaydı: Bu, İtalya ve Sicilya'ya sefer demekti. Diğer yandan Romalılar ise artık bir savaş istemiyorlardı.
İlk holiganlardan: Nika
◼ 532 Nika ayaklanması, İmparator 1. Jüstinyen döneminde Hipodrom'da meydana gelen ve 30.000 kişinin katledilmesiyle son bulan bir isyandır.
➡ Dünya tarihinin ilk holiganizm vakası olan Nika; 532 yılında, imparator Jüstinyen zamanında patlak vermiştir. Hatta o dönem tarihçi Prokopios'un yazdığına göre Nika vakası, 30.000 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır.
◼ Tarihin yüzlü yıllarında halkın en büyük eğlencesi, bugün İstanbul'da bulunan Sultanahmet Meydanı'nın bulunduğu yerdeki Hipodrom'da atlı savaş arabası yarışmalarıydı.
Kim bu Maviler ve Yeşiller?
◼ Maviler ve Yeşiller, o dönemin politik taraftar grupları arasında bulunuyordu. Yeşiller, zanaatkârları ve tüccarları bilmukabele şehirlileri; Maviler ise çiftçileri ve toprak sahiplerini yani köylüleri temsil etmekteydi.
Maviler hipodromda, imparatorluk locasının sağ kısmında yer alırken yeşiller ise hep sol tarafta otururlardı.
➡ Yapılan müsabakalarda en büyük takımlar; maviler ve yeşiller olarak belirlenirdi. Güncel olarak tabir etmek gerekirse şimdiki futbol derbilerinin yerine 1500 yıl önce maviler ve yeşillerin at arabası müsabakaları yapılmaktaydı.
◼ Hatta bu müsabakalar zaman zaman futboldan çok daha kötü holiganlık ortamına sahne olabilmekteydi. Hipodromda taraftarlar destekledikleri takımın renginde giyinip gelirdi. İmparator Justinianus'un tuttuğu takım ise maviler olurdu.
Hipodrum nedir?
Hipodrum, at yarışları yapılan özel alana denilmektedir.