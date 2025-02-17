Dünya Tarihinin İlk Holiganizm Vakası: Nika

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Holiganlık ne demek?

◼ Holiganlık kelimesi, genellikle spor etkinliklerinde kalabalıklarla bağlantılı olarak isyan, zorbalık ve vandalizm gibi yıkıcı ya da yasa dışı davranışlar için kullanılır. Aynı zamanda pervasız davranışlarda bulunan ve kamuya rahatsızlık veren kişiye denir.

◼Holigan sözcüğü, asıl itibariyle fanatizmi destekleyenler için tabir edilirken Türk Dil Kurumu'na göre fanatik ve yalnızca bir mevzuda aşırı tutkun olmak demektir. Bu gözü kara tutkunun, çevreye zarar vermesi de açıkça söz konusudur.

İSTANBUL'UN İLK VAKIF KÜTÜPHANESİ