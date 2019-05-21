◾ On dokuzuncu yüzyılda özellikle 1864 yılında, başta Adigeler ve Abhazlar olmak üzere, Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı topraklarına yönelik zorunlu göçleri, tarihe "Çerkes Sürgünü" adıyla geçti.

◾ Bu fecaatin sonunda bir milyonun üzerinde nüfus Osmanlı topraklarına yerleşti. Abhazya'da 21 Mayıs günü, bu sürgünü anmak amacıyla ulusal yas günü olarak anılıyor.

157 yıldır dinmeyen acı: Çerkes Sürgünü