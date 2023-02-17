Cengiz Han'ın katliamları

Otrar Katliamı

🔸 Günümüzde Kazakistan sınırları içinde bulunan Otrar kenti, Cengiz Han'ın hüküm sürdüğü yıllarda, Harzemşahların hâkimiyetindedir.

🔸 Harzemşahlar ile Moğol İmparatorluğu, birbirlerine rakipler iki güçlü devlettir. Bu iki güçlü devlet, Otrar'da karşı karşıya gelir.

🔸 Moğollar ile Harzemşahların arasındaki savaşın sebebi, Sultan Alâeddin'in amcası olacaktır. Otrar Valisi İnalcık, Cengiz Han'ın Harzemşahlara yolladığı Müslümanlardan oluşan ticaret kervanının asıl amacının ticaret değil casusluk ve halkı hükümdara karşı kışkırtmak olduğunu söyleyerek kafilede kim var kim yoksa katleder.

🔸 Bu olay sonrasında Cengiz Han'ın ordusu, 1219 yılında Kazakistan yakınlarındaki İrtiş bölgesine ulaşır ve Otrar kentini kuşatır. Oğulları Çağatay ve Ögeday'ı bu kenti yağmalaması için bırakır, kendisi de Buhara üzerine yürür.

❓ Otrar kenti

Günümüz Kazakistan'ının güneyinde yer alan ve Moğol istilası ile tanınan kent.

❓ Harzemşah Devleti

Harezmşah olarak da tanınan, Orta Asya temelli Türk- İran devleti.

Orta Asya'nın kadim şehri Türkistan'daki tarihi yerler