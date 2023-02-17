Cengiz Han'ın katliamları
13. yüzyıl Orta Asyasında hüküm süren Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han, Müslüman ve Türk coğrafyasının üzerinde gezinen kara buluttu. Tarihin şahit olduğu en kanlı savaşların, yıkımların, acıların ve katliamların tek sorumlusuydu. İşte acımasız hükümdar Cengiz Han'ın katliamaları…
Giriş Tarihi: 18.11.2022
11:54
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Temüçin adıyla bilinen Cengiz Han, 1155 yılında Moğolistan ve Rusya sınırında yer alan, Doğu Sibirya'daki Onon Nehri civarındaki, Deli-Ün Boldok'ta dünyaya gelir. Elinde kan pıhtısıyla doğduğu rivayet edilen Cengiz için, ilerde birçok mazlumun ahını alacağı rivayeti yaygınlaşır.
🔸 Kiyat aşiretinin şefi Yesügey Bahadır'ın oğlu olarak doğar. Annesi Houlen Ece'dir. Babası ona "
Temüçin" adını koyar. Fakat babası, Temüçin henüz 13 yaşındayken bu hayattan göçer.
🔸 Temuçin, zaman içinde güçlenir ve
onu destekleyen insanlardan bir ordu kurar. İyice güçlenmeye başlayan Cengiz, içinde biriken öfke ve kin yüzünden düşmanlarına türlü türlü eziyetler uygular. Dünya üzerinde, bilhassa Orta Asya sahasında milyonlarca mazlumu acımasızca katleder.
Öfkenin beslediği zulüm!
Otrar Katliamı
🔸 Günümüzde Kazakistan sınırları içinde bulunan
Otrar kenti, Cengiz Han'ın hüküm sürdüğü yıllarda, Harzemşahların hâkimiyetindedir.
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Harzemşahlar ile Moğol İmparatorluğu, birbirlerine rakipler iki güçlü devlettir. Bu iki güçlü devlet, Otrar'da karşı karşıya gelir.
🔸 Moğollar ile Harzemşahların arasındaki savaşın sebebi,
Sultan Alâeddin'in amcası olacaktır. Otrar Valisi İnalcık, Cengiz Han'ın Harzemşahlara yolladığı Müslümanlardan oluşan ticaret kervanının asıl amacının ticaret değil casusluk ve halkı hükümdara karşı kışkırtmak olduğunu söyleyerek kafilede kim var kim yoksa katleder.
🔸 Bu olay sonrasında Cengiz Han'ın ordusu,
1219 yılında Kazakistan yakınlarındaki İrtiş bölgesine ulaşır ve Otrar kentini kuşatır. Oğulları Çağatay ve Ögeday'ı bu kenti yağmalaması için bırakır, kendisi de üzerine yürür. Buhara
❓ Otrar kenti Günümüz Kazakistan'ının güneyinde yer alan ve Moğol istilası ile tanınan kent.
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Harzemşah Devleti Harezmşah olarak da tanınan, Orta Asya temelli Türk- İran devleti.
Orta Asya'nın kadim şehri Türkistan'daki tarihi yerler
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Bilim insanlarından Cüzcanî, Otrar'daki bu olayı şu şekilde anlatır:
"Cengiz Han'ın gönderdiği heyetin Otrar'a geldiğini, valinin sultana kervanda çok değerli malların bulunduğunu ve bunlara el koymak için izin istediğini" . söyler
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Sultanın izin vermesiyle tüm tüccarların öldürüldüğünü, ancak içlerinden bir tanesinin hamamda olması nedeniyle kaçarak canını kurtardığını, Çin'e giderek olanı biteni Cengiz Han'a anlattığını . nakletmektedir
🔸 Döneminin önemli bilginlerinden
Cüveynî ise diğer kaynaklardan farklı olarak katliamın sebebinin heyet içerisinde bulunan Hintli bir tüccarın, İnalcık ile önceden tanıştığını, ancak tüccarı rencide etmeye çalışan valiye boyun eğmediğinden dolayı öldürüldüklerini nakletmektedir.
❓ Cüzcanî Hanefi fakihi olan Cüzcani döneminin önemli sufilerinden biri olarak kabul edilir.
❓ Cüveynî 1028 yılında İran'da yaşamış olan fıkıhçı ve kelam bilgini kişi.
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İranlı tarihçi Şebânkâreî ise Otrar katliamı ile alakalı şunları söyler:
"Kervan, Mâverâünnehir'e ulaştığında oranın valisi aç gözlülük edip mallarına tamah ettiği kervanı durdurdu. Vali, Sultan Muhammed'e kâfirlerin himayesinde bir grup Müslüman geldi. Müslümanların kâfirlerin himayesinde olması dinen caiz değildir. Bu işin hükmü nedir diye sordu. Sultan hiç düşünmeden hepsini öldürün diye emretti. Onlar dört yüz elli günahsızı öldürdüler" şeklinde izah etmektedir."
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İslam döneminin önemli alimlerinen Reşîdüddin Fazlullah ise Cengiz Han'ın Harezmler seferiyle ilgili şu bilgileri verir:
"Harezmşahlar ve Moğollar arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle Cengiz Han'ın bazı tüccarları, değerli mallar ile Harezm topraklarına gönderdiğini, ancak kafilenin Otrar valisi İnalcık tarafından casusluk iddiasıyla durdurularak mallarına el konulduğunu, heyette bulunanların kılıçtan geçirilerek, malların sultana gönderildiğini kaydetmektedir."
❓ Şebânkâreî İranlı şair, yazar ve tarihçi. ❓ Reşîdüddin Fazlullah İran kökenli olan Reşîdüddin Fazlullah, İlhanlı devlet adamı, tabip, alim ve tarihçidir.
Bilime yön veren Müslüman alimler
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Tüm bu görüşlerin ortak olduğu husus, kervanın mallarına el konulması ve bunun sonucunda bir savaş, hatta bir katliamın gerçekleşmesidir. Bu katliamı duyan Cengiz Han öfkelenir ve komutanıyla beraber üç kişilik bir heyeti Harezm'e gönderir.
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söyler. Bunun üzerine Harezmlilerin bu işte bir dahli varsa tazminat ödemesini, yoksa da İnalcık'ı kendisine teslim etmesini Sultan Muhammed cevap olarak gelen komutanı öldürür.
❓ Sultan Muhammed Sultan Alaeddin Muhammed, Harezmşahlar Devleti'nin, Harezmşah unvanlı hükümdarıdır.