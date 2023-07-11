Boşnak halkının kapanmayan yarası “Srebrenitsa”
Tarih 11 Temmuz 1995... Bugünden tam 28 yıl önce!
Srebrenitsa, Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerince işgal edildi. BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. 3 gün içinde 8 bin küsur Boşnak, sadece Müslüman oldukları için öldürüldü. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı, üzerinden çeyrek asırdan fazla vakit geçse de Boşnak milletinin kapanmayan yarası olmaya, yürekler yakmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 11.07.2020
08:26
Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
09:08
Bir kemer... Aileni verebilir mi sana? Ya da bir tırnak,acını nasıl tarif edebilir?
◾ Avrupa'da
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı, üzerinden çeyrek asır geçse de Boşnak milletinin kapanmayan yarası olmaya devam ediyor.
Srebrenitsa katliamı nedir?
Tarih 11 Temmuz 1995
Bundan tam 28 yıl önce…
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa, Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerlerince işgal edildi.
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Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından aralarından Srebrenitsa Soykırımı'nın da bulunduğu birçok savaş suçundan müebbet hapse mahkum edilen Ratko Mladic, 11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirdi.
BİLGE KRAL ALİYA İZZETBEGOVİÇ'TEN HAFIZALARA KAZINAN 25 SÖZ
8372 kişi Srebrenitsa Soykırımı'nda acımasızca katledildi
BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. 3 gün içinde 8 bin 372 Boşnak, sırf Müslüman oldukları gerekçesiyle öldürüldü.
◾ Mladic'in o gün söyledikleri, adeta olacakların da habercisiydi. Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladic,
"Nihayet bu topraklarda Türklerden (bölgede Müslümanlar için kullanılan ifade) intikam alma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
◾ Şehirde yaşayan siviller, Birleşmiş Milletler (
BM) bünyesinde bölgede görev yapan Hollandalı askerlere sığınarak hayatta kalmayı umsa da Hollandalılar istisnasız herkesi Sırp birliklerine teslim etti.
◾ Yalnızca birkaç gün içinde Srebrenitsa ve civarındaki yerleşimlerden
en az 8 bin 372 kişi acımasızca katledildi, çok sayıda aile evlerinden sürgün edildi. Bugün dahi yeni bulunan toplu mezarlarla rakamlar yükselmeye devam etmektedir.
İşkence de gören Boşnak siviller, toplu mezarlara atıldı. Mezarların bulunmaması için cenazelerin yerleri değiştirildi. Kimlik tespiti yıllarca devam etti.
◾ Srebrenitsa'nın Sırp askerlerin eline geçmesinin ardından Hollandalılara sığınmak istemeyen
Boşnakların bir bölümü de orman yolundan Boşnak ordusunun kontrolündeki bölgeye ulaşmak istedi.
◾ Orman yolunu seçenlerin büyük çoğunluğunun kaderi de BM üssüne sığınanların kaderiyle aynı oldu.
Halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan orman yolundan giden binlerce Boşnak sivil, Sırpların kurduğu pusularda hayatını kaybetti.
◾ Öte yandan, Hollandalılara sığınanlar siviller de üsteki ilk gecenin ardından başlarına gelecekleri anlar. Daha ilk gece üsse gelen Sırplar,
kimlik kontrolü yapıp keyiflerine göre bazı erkekleri götürür.
ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN TOPLU MEZARLARI NASIL BULDUKLARINI ANLATTIĞI MEKTUBU
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Aradan 28 yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması ise Srebrenitsa yarasının hala kapanmamasının başlıca sebebi...
◾ Öldürüldükten sonra farklı toplu mezarlara gömülen ve ardından başka başka yerlere nakledilen cenazelerin birçoğu, bulunduğunda da tam olmuyor.
Birçok aile yakının sadece az sayıda kemiğini, "en azından bir mezar taşı olsun" diyerek toprağa veriyor.