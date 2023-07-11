Boşnak halkının kapanmayan yarası “Srebrenitsa”

◾ Aradan 28 yıl gibi uzun bir zaman geçmesine rağmen hala binden fazla soykırım kurbanının cenazesinin bulunamamış olması ise Srebrenitsa yarasının hala kapanmamasının başlıca sebebi...

◾ Öldürüldükten sonra farklı toplu mezarlara gömülen ve ardından başka başka yerlere nakledilen cenazelerin birçoğu, bulunduğunda da tam olmuyor. Birçok aile yakının sadece az sayıda kemiğini, "en azından bir mezar taşı olsun" diyerek toprağa veriyor.