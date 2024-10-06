Bilinmeyen 10 ilginç gerçek
İnsan meraklı bir varlık olduğu için sürekli bir araştırma ve öğrenme halindedir. Bundan dolayı eğitim oranları tarih boyunca yukarı doğru ivme kazanmıştır. Sizler için daha önce duymadığınız, merakınızı cezbedecek önemli bilgileri ve bunların arka planındaki gerçeklikleri araştırdık. Çin'den Londra'ya yelken açan Octavius gemisini daha önce duymuş muydunuz ya da Napolyon Bonapart'ın gücünün zirvesindeyken tavşanlar tarafından kuşatıldığını biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 06.10.2024
12:20
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
12:22
🔹 Ülkemizin güzel şehirlerinden
Manisa'nın Alaşehir ilçesinin Roma İmparatorluğu dönemindeki adı bugün Amerika'nın en önemli şehirlerinden biri olan Philadelphia idi.
🔹 Yeni Ahit'te adı geçmesi sebebiyle
Philadelphia tarih boyunca pek çok şehre isim olarak verildi. Bundan dolayı Roma İmparatorluğu haritalarında Philadelphia ismi Alaşehir için kullanılmıştı.
DÜNYANIN SIRA DIŞI YAPILARINA DAİR 15 İLGİNÇ BİLGİ
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1807'de imzalanan Tilsit Antlaşması ile Napolyon Bonaport gücünün zirvesindeydi. Bunu kutlamak için pek çok etkinlik yapılsa da en akılda kalanı bir avdı. Napolyon için yapılacak bu av partisinin düzenleyicisi Louis-Alexandre Berthier idi.
🔹 Av için
üç binden fazla tavşan alınmıştı. Av başladığında bu evcil tavşanlar ziyaretçileri kuşattı ve üzerindekileri yemeye çalıştı. Olayı anlayan Napolyon ise at arabasına sığınarak olay yerini terk etti. Bu av partisi Fransız tarihi boyunca Rusya'yı mağlup eden muzaffer komutanın komik bir yenilgisi olarak asla unutulmadı.
🔹 Yazdığı eserlerle dünya edebiyatını etkileyen
Lev Nikolayeviç Tolstoy soylu bir aileye mensuptu. Öyle ki Tolstoy'un dedesi Pyotr Andreyevich Tolstoy Rus sarayında önemli bir isimdi.
🔹 Çar
I. Petro tarafından İtalya ve Osmanlı'ya gönderilen dede Tolstoy, Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunduğu dönemde "Osmanlı Ülkesindeki Halkın Durumu" başlıklı bir inceleme kaleme almıştı.
TOLSTOY MÜSLÜMAN MIYDI?
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Octavius gemisi ve mürettebatının hikayesi dünya denizcilik tarihindeki en büyük gizemlerden biri olarak gizliliğini korumakta. Octavius Londra'dan ayrıldığında takvimler 1761 yılını gösteriyordu. Geminin mürettebatı ise 28 kişiden oluşuyordu. Çin'e varan gemi eve dönmek için ise kuzeybatı geçidini terci etti. Tüm gizem burada başladı.
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Octavius kaybolmasının ardından tam 14 sene sonra bir balina avcısı tarafından bulundu. avcı gemiye girse de onu epey hasar görmüş halde buldu. Aramalarının ardından mürettebatı güvertenin altında donmuş vaziyette tespit etti. O tarihten bu yana Octavius'un gizemi hala sırrını korumakta.
🔹 Tarihin
en büyük sömürge imparatorluğunu kuran İngilizler emir altında tuttukları kavimleri çeşitli yollarla sınadılar. Bunlardan birisi de Hindistan'daki meşhur Madras kıtlığıydı.
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1876 - 1878 yılları iki yıl süren kıtlık 670 bin kilometrekarelik bir coğrafyayı etkiledi ve bu olaydan altmış milyon insan etkilendi. Bu kıtlık sonucunda tam tespit yapılamadı ama alt sınır olarak 5 milyon üst sınır olarak ise 10 milyon insan bu felaket sonucunda vefat etti.
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