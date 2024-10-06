Bilinmeyen 10 ilginç gerçek

🔹 1807'de imzalanan Tilsit Antlaşması ile Napolyon Bonaport gücünün zirvesindeydi. Bunu kutlamak için pek çok etkinlik yapılsa da en akılda kalanı bir avdı. Napolyon için yapılacak bu av partisinin düzenleyicisi Louis-Alexandre Berthier idi.

🔹 Av için üç binden fazla tavşan alınmıştı. Av başladığında bu evcil tavşanlar ziyaretçileri kuşattı ve üzerindekileri yemeye çalıştı. Olayı anlayan Napolyon ise at arabasına sığınarak olay yerini terk etti. Bu av partisi Fransız tarihi boyunca Rusya'yı mağlup eden muzaffer komutanın komik bir yenilgisi olarak asla unutulmadı.