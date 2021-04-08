Kadim tarihin canlı şahidi: Battalgazi Ulu Camii
Battalgazi diyarı olarak bilinen Malatya, çok eski zamanlardan beri Türklerin Anadolu'daki uğrak bölgesi ve yerleşim mekânı oldu. Bu sebeple şehirde gerek Selçuklu gerekse de Osmanlı dönemine ait birçok tarihi eser yer alır. Malatya'da bulunan tarihi mimari eserlerin başında Ulu Camii gelir. Bu yazımızda yaklaşık sekiz asırdır tüm ihtişamıyla ayakta duran ve şanlı tarihimizin canlı bir şahidi olan Battalgazi Ulu Camii'ni ele alacağız.
Giriş Tarihi: 08.04.2021
14:14
Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
16:48
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şehrin ilk yerleşim birimi olan ve günümüzde "Eski Malatya" olarak bilinen bölgede yer alır. Bu caminin yapımına Battalgazi Ulu Camii, ve 1224 yılında ibadete açıldı. Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında başlandı
➡ Tarih içinde değişik nedenlerle görmüş olduğu birtakım restorasyon çalışmaları ve bazı değişikliklere rağmen
olduğu gibi devam ettiren biricik eserdir. kendine özgü üslubunu
🔎 I. Alâeddin Keykubad kimdir?
I. Alâeddin Keykubad, Anadolu Selçuklu sultanıdır. Saltanatı boyunca inşa ettirdiği ve çoğu günümüze kadar erişen eserler, idari ve askeri bakımdan hem şahsına hem de devletine kazandırdığı prestij nedeniyle Türkiye ve dünya literatürünün en ünlü Selçuklu sultanlarından biridir.
📚 Sözlükçe
Restorasyon: Onarım çalışması
Selçuklu tarihinin merkezi
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Bu özelliği yapının hem dört eyvandan oluşan planı hem de yazlık-kışlık olarak aynı çatı altında açık ve kapalı iki bölüm barındırmasından ileri gelir. Ulu Camii, İran'daki Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu'daki ilk ve tek örneğidir.
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Bu tarz mimari yapıya sahip olan bir cami tekrardan inşa edilmedi. Bunun sebebi ise Malatya'nın kış aylarında oldukça soğuk olması ve caminin yazlık bölümünün uzun süre kullanım dışı kalmasıdır.
📚 Sözlükçe
Eyvan : Üç tarafı kapalı, önü açık, yerden yüksek mimari yapı
Büyük Selçuklu'nun tarih sahnesine çıkışı
📌 Battalgazi Ulu Camii, 33x50 metrekarelik bir alanın üzerinde inşa edildi. Yapı malzemesi olarak çoğunlukla taş ve tuğla kullanıldı.
➡ Ulu Camii'ye dışarıdan bakıldığı zaman, taş örme duvarların yanı sıra hem temele hem de kubbeye destek veren büyük taş tonozlar görünür. Belki de tarihi yapının şahit olduğu birçok deprem ve yangına rağmen yıllarca ayakta durmasının sebebi, onu bütün kuvvetiyle destekleyen bu taş tonozlardır.
📚 Sözlükçe
Tonoz: Mimari yapıya statik anlamda destek veren taş veya tuğladan yapılma unsur
📌 Ulu Camii'nin kapısı,
süslemelerle bezelidir. Kapıdan girildiğinde caminin açıklığına devam etmek için birkaç basamak inilmesi gerekir ki bu özelliği yapıyı mümeyyez kılan bir diğer unsurdur. Selçuklu zarafetini yansıtan
➡ Caminin içi, hafif loş bir ortama sahipken minberin az ötesinde bulunan
çevresine ışık saçmaktadır. "sayfiye açıklığı"
➡ Caminin ortasında bulunan açıklık sonraki zamanlarda kalın bir cam ile kapatılmış bu şekilde yapının açık kısmı kapalı kısmından izole edilmiştir.
🔎 Bilgi Kartı Anadolu'da Selçuklular döneminde uygulanan çini dekorlarından birisi de figüratif desenlerdir. Daha çok mimari süslemeler içerisinde yer alan bu çiniler insan, hayvan ve fantastik yaratıklar gibi figür tasvirleri içeren, sekiz ve altıgen yıldız, kare ve haç biçimli levhalardan oluşmaktadır. Desenler şeffaf sır altına işlendiği için bu çinilere Sıraltı Grubu denilmektedir.
📚 Sözlükçe
Zarafet: İncelik, güzellik Mümeyyez: Ayrıcalıklı, özel Sayfiye açıklığı: Mimari yapılarda bulunan açık mekânlar
Battal Gazi destanı nedir?
📌Caminin hem iç kısmında hem de yazlık bölümünde
görenleri kendine hayran bırakır. Özellikle Selçuklu süsleme tekniğinin çok güzel bir yansıması olan bu çiniler, caminin kubbesinde de helezonik bir şekilde sergilenmektedir. turkuaz renkli çini işlemeler
➡ Çiniler, caminin inşasında kullanılan tuğlalarla fırınlanmış olup inşaat sırasında belirlenen bölgelere işleme mantığıyla sabitlenmiştir. Firuze ve patlıcan moru çini mozaiklerden geometrik yıldız ve geçmeler, kemer yüzünde kalmış olan kitabe ve yine zikzak biçiminde çini mozaiklerle kaplı sütunlar caminin göz alıcı süslemeleridir.
📚 Sözlükçe
Helezonik: Dairsel, yuvarlak