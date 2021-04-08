Kadim tarihin canlı şahidi: Battalgazi Ulu Camii

📌 Battalgazi Ulu Camii, şehrin ilk yerleşim birimi olan ve günümüzde "Eski Malatya" olarak bilinen bölgede yer alır. Bu caminin yapımına Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında başlandı ve 1224 yılında ibadete açıldı.

➡ Tarih içinde değişik nedenlerle görmüş olduğu birtakım restorasyon çalışmaları ve bazı değişikliklere rağmen kendine özgü üslubunu olduğu gibi devam ettiren biricik eserdir.

🔎 I. Alâeddin Keykubad kimdir?

I. Alâeddin Keykubad, Anadolu Selçuklu sultanıdır. Saltanatı boyunca inşa ettirdiği ve çoğu günümüze kadar erişen eserler, idari ve askeri bakımdan hem şahsına hem de devletine kazandırdığı prestij nedeniyle Türkiye ve dünya literatürünün en ünlü Selçuklu sultanlarından biridir.

📚 Sözlükçe

Restorasyon: Onarım çalışması

Selçuklu tarihinin merkezi