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Batı’da yasaklanan İlahi Mesajlar Toprağı Filistin kitabından alıntılar

İsrail ve Amerika'nın Filistin üzerinde oynadığı oyunları belgeleriyle sunan Roger Garaudy'nin İlahi Mesajlar Toprağı Filistin kitabı, Batı'da yasaklanmış eserler arasında yer alır. Kitap, Ortadoğu'nun dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili vazgeçilmez bir kaynaktır. Batı'nın gerçek yüzünü gözler önüne seren bu eser, Filistin'in tarihini de detaylı olarak anlatmakta. Soylu direnişin devam ettiği bu günlerde, Filistin topraklarının ruhunu derinden hissedebileceğiniz 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 17.05.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:14
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"Tarihinin son yüzyılında, yani 1897'deki Basel Kongresi'nden 1985'e kadar olan aralıkta, Filistin'i şöyle tarif edebiliriz: Burası, sömürgeci gücün bağımsızlık vaatlerini apaçık bir şekilde çiğnediği Arap dünyasının bir bölgesidir. "

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"Filistin hiçbir zaman münferit bir varlık olmamıştır. Tarihin devamlılığını yapan da zaten, ele alacağımız kopmalar dışında, onun bir buluşma, yakınlaşma ve bütünleşme yeri olmasıdır."

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"Yahudiler baskı görmedikleri zaman ülkelerini terk edip de Filistin'e gitme ihtiyacını hiç duymazlar."

Edebiyatımızın sancılı direnişi: Kudüs

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"İlk İslam şaheseri Kubbetüssahra, gerçekte 687 yılında, Hz. Peygamberin vefatından yarım asır sonra inşa edildi. Deruni ve ruhi anlamını yakalamak için bu abideyi dikkatle "okursak", esas itibariyle Kur'an imanının ifadesi olan "İslam sanatı"nın asıl temasını kendisinde tohum olarak taşıdığını görürüz. "

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"İnsan, ancak Allah'ı kalbinde hissettiği zaman insandır."

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