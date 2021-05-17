Batı’da yasaklanan İlahi Mesajlar Toprağı Filistin kitabından alıntılar

İsrail ve Amerika'nın Filistin üzerinde oynadığı oyunları belgeleriyle sunan Roger Garaudy'nin İlahi Mesajlar Toprağı Filistin kitabı, Batı'da yasaklanmış eserler arasında yer alır. Kitap, Ortadoğu'nun dünü, bugünü ve yarınıyla ilgili vazgeçilmez bir kaynaktır. Batı'nın gerçek yüzünü gözler önüne seren bu eser, Filistin'in tarihini de detaylı olarak anlatmakta. Soylu direnişin devam ettiği bu günlerde, Filistin topraklarının ruhunu derinden hissedebileceğiniz 20 alıntıyı derledik.