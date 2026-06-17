Bektaşiliğin Kanunu: Balım Sultan Erkanı

3 /10 II. Bayezid ve Balım Sultan















▪ Dönemin sultanı II. Bayezid ile Balım Sultan arasındaki ilişki günümüzde hâlâ sırrını muhafaza etmekte. Kimi kaynaklar, Balım Sultan'ın babası Mürsel Baba'nın Bayezid'in ilk şeyhi olduğu yönündeki rivayetlere yer vermekte. Beyazid'in, Balım Sultan'a olan ilgisi bu rivayet ışığında açılanmakta.

▪ Bayezid'in Dimetoka Sarayı'nda doğduğu biliniyor; ancak henüz küçük yaşlarda Amasya'ya gönderilmişti. 1512 yılında oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından tahttan indirilen Bayezid, Dimetoka'ya giderken vefat etmişti. Bu durum, Dimetoka'nın Bayezid için özel bir yer olduğunu kanıtlıyor.

ŞAİR SULTAN: II. BAYEZİD