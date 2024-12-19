6 maddede yıllardır süren işgal: Golan Tepeleri
Suriye'de 61yıldır zulüm ile iktidar süren Baas rejiminin çökmesi Suriyeliler için bir mutluluk vesilesi olduğu kadar işgalci İsrail rejimi için de bir fırsat doğurdu. 50 yıldır bir antlaşma ile sınırları belirlenmiş olan Golan Tepeleri, rejim askerlerinin devrimin akabinde mevzilerini terk etmeleri ile işgalciler tarafından işgal edildi. Netenyahu'nun emriyle ile hareket eden güçler tampon bölgede ilerledi. Sizler için Golan Tepeleri'ni altı maddede anlattık.
💠 Suriye'de gerçekleşen devrimin ardından Golan Tepeleri üzerinden sınır ihlali yapan işgalci İsrail'in başbakanı Netenyahu, Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın miadını doldurduğunu söyledi.
💠 50 yıldır tartışmalı bir bölge olan Golan Tepeleri rejim güçlerinin mevzilerini terk etmesinin ardından İsrail güçlerince işgal edildi. Netenyahu bunun aslında detaylı bir düzenlemeye kadar süreceğini iddaa etmekte.
1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması
💠 Anlaşma, 6 Ekim 1973'te sona eren savaşın ardından Suriye ile İsrail arasında 31 Mayıs 1974'te İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler, Sovyetler Birliği ve ABD temsilcilerinin huzurunda imzalandı.
💠 Anlaşma kapsamında İsrail (mavi) ve Suriye (kırmızı) olmak üzere iki ayrım çizgisi konularak aralarında bir tampon bölge oluşturuldu.
💠 Tampon bölgede, bölgenin Suriye egemenliği altında olması şartıyla, anlaşmanın uygulanmasının izlenmesinden Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) sorumlu kılındı.
💠 Anlaşmada ayrıca "UNDOF'un ateşkesin sürdürülmesini ve sıkı şekilde uyulmasını temin için çalışacağı; ayırma ve sınırlandırma alanlarına ilişkin ek protokolü denetleyeceği" belirtildi.
💠 Anlaşmada, "(BM gücü) misyonunu yerine getirirken genel olarak geçerli Suriye yasalarına ve düzenlemelerine uyacak ve yerel sivil idarenin çalışmalarını engellemeyecektir." ifadesi yer aldı.
💠 Aynı zamanda misyonun "hareket özgürlüğünden, iletişimden ve görevi için gerekli diğer olanaklardan yararlanacağı, savunma niteliğinde bireysel silahlarla donatılacağı ve bu silahları yalnızca meşru müdafaa amacıyla kullanacağı" belirtildi.
💠 UNDOF'un BMGK'nın yetkisi altında olduğu, anlaşma uyarınca denetimler yapacağı ve bu konuda taraflara her 15 günden az olmamak şartıyla düzenli şekilde rapor vereceği kaydedildi.
Tampon bölge Suriye sınırları
💠 BM gücünün, internet üzerinden yayımlanan haritasına göre, bölgede çok sayıda köy bulunuyor. Bunların en önemlileri, Taranca, Cubata Haşeb, Ufaniyye, Medine Baas, Hamidiye, Kuneytra, Bi'r Acem, Barika , Asbah, Refid, Samdaniyye Garbiyye ve Kahtaniyye ismindeki köyler.
💠 İsrail ordusu, Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık günü Ufaniyye, Kuneytıra, Hamidiye, Samdaniyye Garbiyye, Kahtaniyye köylerinde askeri güçlerinin olduğunu belirterek bölge sakinlerini, evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Bölgede BM'ye bağlı güçler
💠 UNDOF'un internet sitesindeki rapora göre, Ağustos 2024'te sayısı 1309 kişiden oluşurken bunlardan 1117'sini askerler, 59'unu subaylar ve 133'ünü de siviller oluşturuyor.
💠 Bu güce katkıda bulunan 10 ülke askerleri arasında ise Nepal, Uruguay, Hindistan, Fiji, Kazakistan, Gana, Butan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve Zambiya yer alıyor.