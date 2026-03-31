31 Mart 1918 soykırımının perde arkası
31 Mart 1918 Azerbaycan tarihinin en kanlı tarihlerinden biri. Türk halkının hafızasına kazınan, insanlık onurunun hiçe sayıldığı, planlı bir etnik temizlik ve soykırımın kara günü. Bakü'den başlayarak Şamahı'dan Kuba'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Bolşevik-Ermeni Taşnak ittifakının sivil halkı hedef alan vahşi saldırıları, on binlerce masum insanın kanıyla tarihin sayfalarını kararttı. İşte, 31 Mart 1918 soykırımının perde arkası...
◾ Azerbaycan'ın en travmatik kırılma noktalarından biri 31 Mart 1918 tarihinde yaşandı. Azerbaycan halkı, 1918 senesinde Bolşeviklerin ve Ermenilerin şiddetli saldırılarına maruz kaldı.
◾ Dünya, tarih boyunca Türkler ve Müslümanlar varlığından rahatsız oldu; Batı'dan Doğu'ya kadar. İşte, yaşanan saldırıları öğrenmeden ve bilmeden "Türkler ve Müslümanlara neden saldırıyorlar?" bunun cevabını veremeyiz...
◾ Bunların yanıtı verebilmek adına 31 Mart Olayları'na zemin hazırlayan arka plandaki gelişmeleri öğrenelim. Böylesine korkunç bir soykırım neden yaşandı? Aslında bildiklerimizi düşünürsek zorlanmayacağımız bir cevabı olacak...
◾ Azerbaycan Kafkasya topraklarının ender bölgelerinden. Kafkasya ise tarih boyunca ticaretin nabzının attığı zengin bir koridor. Bakü'nün ise yer altı kaynakları bu şehri oldukça cazip kılıyordu. Tam bu noktada, o dönem Rusya gözünü bu topraklara dikti. Ancak bu topraklara sahip olmak pek de kolay değildi.
◾ Bolşevikler yavaş yavaş bölgeyi işgale başladı ve özellikle Azerbaycan topraklarına Ermeni nüfusu göndermeye ve onları yerleştirmeye başladı. 1905 senesinde Bakü'de, Ermeni Taşnak mensuplarından bir kimsenin Azerbaycan Türk'ünü öldürmesi olayların fitilini ateşleyecekti.
◾ Şubat ayına gelindiğinde ise olaylar; Ermeni ve Azerbaycan Türkleri arasında bir çatışmaya dönmüştü. 3 gün süren çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Rus yönetimi ise başta objektif bir tutum izlerken ilerleyen zamanlarda çıkarları gereğince Ermenilerle birlik oldu.
◾ Ermeniler saldırılarını iyice çirkinleştirdi ve olaylar; İslam'a, Hz. Muhammed'e (SAV) hakaretlere kadar gitti. Bu zaman zarfında pek çok gelişme yaşandı.
◾ I. Dünya Savaşı'nın ardından Şubat Devrimi ile Çarlık Rusya yıkılmış ve hükumet değişmişti. Bu ise bölgede bir otorite boşluğu oluşturdu. Azerbaycan Türkleri ise kendi gelecekleri için konuşmaya ve güçlenmeye başladı.
◾ Kafkasya'da o dönemler Bolşevik lider olan Ermeni Stepan Şaumyan, Türklerden oldukça rahatsızdı. 1917 yılının sonlarına gelindiğinde siyasal ayrıştırmaya sandık da şahit oldu.
◾ Seçimlerde Müsavat Partisi yüzde 40 oy alırken Bolşevikler yüzde 14 oyda kaldı. İşte bu sonuçlar 31 Mart Olayları'nda bir kırılma noktası olarak karşımıza çıkıyor.
Müsavat Partisi
1911-1922 yılları arasında faaliyet gösteren Müsavat Partisi, Azerbaycan'ın en eski siyasi partisi kabul ediliyor. 1911'de kurulan parti, 1920 yılında Azerbaycan SSC Yönetimi tarafından yasaklandı.