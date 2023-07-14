15 Temmuz gecesi kırılma noktaları
Hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, devletin her bir kademesine sızan FETÖ, demokrasiye karşı bir kalkışma gerçekleştirdi. O gece FETÖ, devletin en üst düzey kurumlarını, köprüleri hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokaklara inen halk, milletin sarsılmaz iradesini ortaya koydu. D evlet ve milletin demokrasi için tek yürek olduğu gecede hak batılı yenerek hainlere karşı geldi. Vatan sevdalıları canını hiçe sayarak tankların karşısında durdu, namluların önüne geçti. İşte 15 Temmuz gecesinin kırılma noktaları...
Giriş Tarihi: 15.07.2023
15:19
Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
15:21
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15 Temmuz gecesi, devletin her bir kademesine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek alçak darbe girişiminde bulundu. O gece FETÖ, başta demokrasinin kalesi olan TBMM olmak üzere devletin en üst düzey kurumlarını hedef aldı. Düşmana karşı kullanılması için devlet tarafından askerlere verilen silahlar, hainler tarafından halka doğrultuldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine halk sokaklara döküldü, devlet ve millet demokrasi için tek yürek oldu. Millet iradesinin hainlere karşı galip geldiği bu gecede birçok vatan sevdalısı canını hiçe sayarak tankların karşısında durdu, namluların önüne geçti. Hain darbe girişiminde 251 kişi şehit edildi, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu.
15 Temmuz Kronolojisi
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
🔸 15 Temmuz hain darbe girişiminin kırılma noktalarından biri, saat
22.00'da ilk silah seslerinin duyulduğu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldığı Genelkurmay Başkanlığı'ydı.
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Darbe girişiminin olduğu gün saat 16.16'da MİT Müsteşarlığına giden Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir subay, FETÖ üyesi askerlerin Müsteşar Hakan Fidan'ı almak üzere kuruma saldırıda bulunacağını ihbar etti. MİT yetkililerinin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla bilgilendirmesinin ardından bir MİT Müsteşar Yardımcısı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ayrı ayrı Genelkurmay Başkanlığı'na geldi. Karargahta yaşanan hareketliler üzerine FETÖ'cüler paniğe kapıldı ve ertesi gün saat 03.00'te gerçekleştirmeyi planladıkları girişimini 15 Temmuz saat 20.30'da başlatmaya karar verdi.
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Genelkurmay Başkanlığında darbenin sesleri 21.00'da duyulmaya başladı. Dönemin Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın makam odasına girdi ve ona, diyerek darbeyi tebliğ etti. "Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar tugaylar yola çıktı." Girişimi desteklemeyeceğini belirten ve darbeci askerlere tepki gösteren Akar'ın, ağzı kapatıldı ve elleri plastik kelepçeyle bağlandı.
AKINCI HAVA ÜSSÜ
🔸 15 Temmuz gecesi,
darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Hava Üssü'ydü. Ankara'nın yaklaşık 35 kilometre dışında, Kazan ilçesi yakınlarında yer alan bu üs, kalkışmaya karşı çıkan birçok üst düzey askerin getirildiği yerdi. Bunların başında gelen isim, d önemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dı. Saat 23.03'te Akar, Genelkurmay Başkanlığı bahçesinde bulunan helikopterle Akıncı Üssü'ne götürüldü.
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Derdest edilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve daha pek çok general Akıncı Üssü'ne getirildi. Girişimde kullanılan birçok uçağın kullandığı bu üs, aynı zamanda girişimi yönetmekle suçlanan bazı asker ve sivillerin gözaltına alındığı yer oldu.
15 Temmuz gecesi ile ilgili öne çıkan detaylar
MİT MÜSTEŞARLIĞI
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Darbe gününün ilk sinyallerinin alındığı yer, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'ydı. Bir pilot binbaşı, 15 Temmuz günü saat 14.20 sularında ihbarda bulunmak üzere Ankara Yenimahalle'deki MİT Müsteşarlığı'na gitti. Güvenlik prosedürlerinden sonra 15.30 sularında görüşülen bu kişi, söyledi. İşte bu ifadelerin verildiği ve "Kara Havacılık Okulu'nda görevli bazı şahıslarca MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a saldırı yapılacağını" darbenin öne çekilmesine sebep olan olayların yaşandığı yer MİT Müsteşarlığı'ydı.
🔸 Hain girişimin gerçekleştiği gece,
Müsteşarlığın Yenimahalle Yerleşkesi'ne yönelik ilk saldırı saat 22.38'de helikopterler tarafından havadan ateş açılmasıyla gerçekleştirildi. Yerleşke, sabaha kadar beş kez tarandı. MİT mensupları tarafından saldırılara hafif silahlarla karşılık verildiği esnada gösterilen mukavemet nedeniyle MİT Müsteşarı'nı almaya gelen helikopter yerleşkeye inemedi.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
🔸 Demokrasinin kalbi olan
TBMM Genel Kurulu, darbe girişiminin sürdüğü esnada saat 01.39 sıralarında açıldı. Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve tüm siyasi partilerden milletvekilleri, Meclis'e sahip çıkmak üzere Genel Kurul'da yerine aldı.
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Saat 02.42'de bombalı saldırıya uğrayan meclis kulisinin camları kırıldı, bazı polis memurları ve meclis görevlileri yaralandı. İlk saldırıdan yaklaşık yedi dakika sonra meclise yeni bir bomba daha atıldı. Bunun üzerine milletvekilleri meclis sığınağına indi. 32 kişinin yaralandığı olayın ardundan yapılan tespite göre, Meclis'te yaklaşık 20 milyon liralık hasar meydana geldi.
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