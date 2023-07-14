15 Temmuz gecesi kırılma noktaları

🔸 15 Temmuz gecesi, devletin her bir kademesine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek alçak darbe girişiminde bulundu. O gece FETÖ, başta demokrasinin kalesi olan TBMM olmak üzere devletin en üst düzey kurumlarını hedef aldı. Düşmana karşı kullanılması için devlet tarafından askerlere verilen silahlar, hainler tarafından halka doğrultuldu.

🔸 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine halk sokaklara döküldü, devlet ve millet demokrasi için tek yürek oldu. Millet iradesinin hainlere karşı galip geldiği bu gecede birçok vatan sevdalısı canını hiçe sayarak tankların karşısında durdu, namluların önüne geçti. Hain darbe girişiminde 251 kişi şehit edildi, 2 bin 194 kişi yaralanarak gazi oldu.

15 Temmuz Kronolojisi