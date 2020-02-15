12 maddede İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin

Devrinin en iyi hekimi olan Akşemseddin'in mikrobu keşfeden ilk bilim adamı olduğunu biliyor muydunuz? Fatih Sultan Mehmet'in hocası ve İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin, Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük rolü vardı. Fatih Sultan Mehmet'in "O benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir." dediği büyük alim, fetihten sonra Ayasofya'da kılınan cuma namazında ilk hutbeyi okudu. Vefatının yıl dönümünde çağ kapatıp çağ açan fethin manevi mimarı Akşemseddin hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 15.02.2020
15:41
Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
13:58
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