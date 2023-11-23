Yönetmen için sinema ne anlama geliyor?

YÖNETMENİN SİNEMA SERÜVENİ

🔸 Yönetmenlerin genellikle amaçları sanatsal değeri yüksek bir film üretmektir. Kendi deyişini, hayatını, kıymet verdiği unsurları katar. Bu da her bir eseri, kendi içerisinde biricik kılar. Bu amaç ile filmlerini çeken senarist ve yönetmen Bekir ve Büşra Bülbül, Vav TV'de yayınlanan Enderun Sohbetleri programına konuk oldu.

🔸 Sinemaya dair görüşlerini aktaran isimler, ilk filmlerini nasıl çektiklerini aktardı. Sinemaya tiyatroda oyunculuk yaparak başlayan ikili, öğrencilerin çektiği kısa filmlerde oynar. Düğün takılarını bozdurarak ilk setlerine giden Bülbül çifti, böylece ilk uzun metrajlı filmleri olan "Benim Küçük Sözlerim"i çeker. Filmin ortaya çıkış hikayesini Büşra Bülbül, "Ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Bekir'in çocukluk anılarından yola çıktık. Hikayeyi birlikte geliştirdik. O zamanlar bana sadece fikir danışıyordu ama senaryoyu Bekir yazdı. Sonra düğünün ertesi sabahı kendimizi sette bulduk" şeklinde anlatır. Böylece ikilinin hem hayat hem de sinema yolculukları başlar.

Film analizi: "Benden Hikayesi"