Ulusal sinemanın öncüsü: Halit Refiğ

HALİT REFİĞ SİNEMASI

🔸 Ulusal Sinema'nın öncü ismi Halit Refiğ, çektiği filmler ve yazdığı senaryolar ile Türk sinemasına katkılarda bulunmuş önemli bir isimdir. Onun yönetmenlik serüveninde yanında olan eşi Gülper Refiğ, VAV TV'de yayınlanan Millet Kıraathanesi'ne konuk olarak Halit Refiğ'i anlattı.

🔸 Halit Refiğ'in Türk sinemasındaki yerini anlatan Gülper Refiğ, "Onu en çok etkileyen şey, tasavvuf yolu idi. Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana gibi isimlerin insanlık ve Türkiye için tek tarik olduğuna inanıyordu" sözleriyle Refiğ'in bu düşüncesinin 19 yaşındayken Yunus Emre'yi tanımasıyla başladığını söyledi.

Sinemada auteur kuramı