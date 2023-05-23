Televizyonun görünmeyen kahramanları: Reji

İNTERCOM SİSTEMİ

◾ Reji ekibi kendi arasında ve stüdyoda bulunan ekip ile iletişimi "intercom" adı verilen sistem ile sağlar. Kulaklıklı mikrofon ya da telsizlerle gerçekleştirilen bu yöntemle yönetmen stüdyodaki tüm yapım ekibi ile konuşabilir.

◾ Kameramanlar kendi aralarında ya da reji odasındaki görevlilerle, sunucu yönetmenle stüdyodaki sesçi rejideki ses ekibiyle ve diğer bütün yapım ekibi birbiri ile bu şekilde anlaşarak yayını koordine eder.

Senaryo yazım teknikleri