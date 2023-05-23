Televizyonun görünmeyen kahramanları: Reji
Ailece eğlenceli vakit geçirmek için karşısına geçtiğimiz televizyonda her gün çeşitli programlar yayınlanır. Her birimiz keyifle seyrederiz onları. Peki, bu programların arka planında çalışanları, özellikle de canlı yayınların baş kahramanlarını hiç duydunuz mu? Sizin için teknik yönetmeninden resim seçicisine, KJ operatöründen sesçisine kadar televizyon programlarının görünmeyen yıldızları reji çalışanlarını anlattık.
Giriş Tarihi: 23.05.2023
16:32
TELEVİZYON PROGRAMINDA TEKNİK EKİP
◾
Bir televizyon programının izleyicisi ile buluşması çeşitli süreçler sonucu gerçekleşir. Her gün ekranlara gelen programların, aksaklık yaşanmadan başarılı bir şekilde yayına aktarılması, kamera arkasındaki teknik ekip vesilesiyle olur.
◾ Televizyon
teknik ekibi, stüdyoların reji adı verilen biriminde görevlidir. Program, buradan yönetildiği için stüdyonun en önemli yeri, beyni olarak görülür ve diğer ekiplerle koordineli hareket eder.
REJİ
◾ Programın, yayın süresi boyunca eksiksiz idare edilmeye çalışıldığı rejide
gibi görevliler bulunur. Ayrıca televizyon yapımlarında gereken yönetmen, teknik yönetmen, resim seçici, altyazı operatörü (KJ) cihazları kullanan, yayın için gerekli kontrol ve bakımları yapan çalışanlar da buradadır.
◾ Reji odasında
birçok monitör, ışıklı düğme vardır. Uzay üssünü andıran reji odasını ilk defa gören kişi oldukça etkilenir.
Film yapım ekibi kimlerden oluşur?
REJİDEKİ MONİTÖRLER
◾ Odadaki ekranlarda,
yer alır. stüdyoda yer alan kameralardan yansıyan görüntüler, banttan izletilecek videolar, dışarıdan yapılan yayın bağlantıları, altyazı cihazı görülür ve yayını seyretmek için televizyonlar
◾ Sıraladığımız ekranların yanı sıra
rakip televizyon kanallarının aynı anda yayın akışında ne tür programlar yayınladığını görmek için de küçük küçük ekranlar vardır. Rejide bulunan tüm bu monitörlerden hem yayını yapılan program her yönüyle takip edilirken hem de rakip kanalların yayın akışı izlenir.
İNTERCOM SİSTEMİ
◾ Reji ekibi kendi arasında ve stüdyoda bulunan ekip ile iletişimi "intercom" adı verilen sistem ile sağlar. Kulaklıklı mikrofon ya da telsizlerle gerçekleştirilen bu yöntemle yönetmen stüdyodaki tüm yapım ekibi ile konuşabilir.
◾ Kameramanlar kendi aralarında ya da reji odasındaki görevlilerle, sunucu yönetmenle stüdyodaki sesçi rejideki ses ekibiyle ve diğer bütün yapım ekibi birbiri ile bu şekilde anlaşarak yayını koordine eder.
Senaryo yazım teknikleri
YÖNETMEN VE TEKNİK YÖNETMEN
◾
Yönetmen, yayın öncesi ve yayın sırasında gerçekleştirilen her türlü fiilden ve ekibin tamamından sorumlu kişidir. Çalışanları yönlendirerek başarılı bir program ortaya koyulmasındaki en önemli yetkildir.
◾ Yönetmen ile birlikte çalışan
teknik yönetmen, çekim sırasında yayını reji odasından kumanda eder. Görüntü ve sesin teknik açıdan denetimini yapan, hangi görüntünün ekrana geleceğine, kamera açılarından hangisinin tecih edileceğine, televizyona neyin ne zaman yansıyacağına karar veren, rejideki bütün çalışanları bu doğruda yönlendiren isimdir.