Şiirsel Sinema: Andrey Tarkovski kitabından alıntılar

Rus yönetmen Andrey Tarkovski, sinema tarihinin önemli isimlerindendir. Çektiği filmler ile şiirsel sinemanın güzide örneklerine imza atan isim, verdiği röportajlarla da fikirlerini insanlarla paylaşır. İşte o mülakatlar ve görüşmeler, yönetmen John Gianvito tarafından derlenerek bir kitap haline getirilir. "Şiirsel Sinema: Andrey Tarkovski" isimli eser, onun sinemaya dair görüşlerini, hayata bakış açısını ve daha birçok şeyi anlatır.