Arama

Menu

Şiirsel Sinema: Andrey Tarkovski kitabından alıntılar

Rus yönetmen Andrey Tarkovski, sinema tarihinin önemli isimlerindendir. Çektiği filmler ile şiirsel sinemanın güzide örneklerine imza atan isim, verdiği röportajlarla da fikirlerini insanlarla paylaşır. İşte o mülakatlar ve görüşmeler, yönetmen John Gianvito tarafından derlenerek bir kitap haline getirilir. "Şiirsel Sinema: Andrey Tarkovski" isimli eser, onun sinemaya dair görüşlerini, hayata bakış açısını ve daha birçok şeyi anlatır.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 15:30
  • 1
  • 10

"Bütün sanatlar entelektüeldir, ama bence, bütün sanatlar -hepsinden de fazla sinema- her şeyden önce duygusal olmalı ve kalbe hitap etmelidir."

Sayfa 4

Yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin çektiği 10 fotoğraf

  • 2
  • 10

"Sinemada açıklamak gerekmiyor, doğrudan izleyicinin duygularını etkilemek gerekiyor. Düşünceleri ileriye götüren işte bu, uyandırılmış duygudur."

Sayfa 12

  • 3
  • 10

"Sinemanın kendine özgü olan yönü, zamanı sabitlemesidir. Sinema yakalanmış zamanla işler, sonsuz kereler tekrarlanabilen bir estetik ölçüsü birimi gibi. Başka hiçbir sanat bu yetiye sahip değildir."

Sayfa 23

Yönetmenlerden sinema dersi niteliğinde sözler

  • 4
  • 10

"Film bir nehre benzer, montaj sonsuz derecede kendiliğinden olmalıdır, doğanın kendisi gibi."

Sayfa 23

  • 5
  • 10

"Siyah-beyaz sinema çok daha gerçekçidir, çünkü bence renkli sinema henüz gerçekçilik aşamasına gelemedi. Hala fotoğrafa benziyor, bu yüzden de her hâlükârda egzotik."

Sayfa 28

"Yar Bana Bir Eğlence" kitabına dair notlar

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN