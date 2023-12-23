Yönetmenlerden sinema dersi niteliğinde sözler
Yönetmen, bir filmin temel taşı, komutanı, estetik dokunuşunu yapan ve yapıtı sanata dönüştüren en önemli kişisidir. Usta yönetmenler, filmlerini ortaya koyarken kendi dünyalarından, bakış açılarından anlamları beyazperdeye yansıtırlar. Sizler için genç sinemacılara yol gösterici olan isimlerin ders niteliğindeki sözlerini derledik.
Giriş Tarihi: 23.12.2023
16:43
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
17:07
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"Yönetmen olmaya karar vermezsiniz, yönetmen olursunuz."
Andrey Tarkovski
Andrey Tarkovski kimdir? ◾ 4 Nisan 1932'de Beyaz Rusya'ya bağlı İvanono'da dünyaya geldi. Babası şair, annesi ise aktristti. 1951-1954 yıllarında Moskova Doğu Dilleri Enstitüsü'nde Arapça eğitimi aldı. İlk filmi İvan'ın Çocukluğu'nu 1962 yılında çekti. En önemli filmlerinden biri 1979 yılında çektiği Stalker oldu. 27 yıllık yönetmenlik serüveninde sinema tarihinde iz bırakan 7 film çekti. Usta isim, 1986'da Paris'te hayata gözlerini yumdu.
Sinemanın şair babası Tarkovski'nin insan hakkındaki düşünceleri
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"Büyük senaryoları okuyup büyük yönetmenlerin teorilerine kulak vermelisiniz."
Akira Kurosawa
Akira Kurosawa kimdir? ◾ Japon yönetmen Kurosawa, 1910 yılında Tokyo'da doğdu. Abisi sessiz sinema döneminde film yorumculuğu yapıyordu. Bu nedenle Kurosawa, genç yaşta sinema ile tanıştı. Japon sinemasının önemli yönetmenlerinin asistanlığını yaptı. Yönetmen Kajiro Yamamoto'nun 17 filminde yardımcısı olarak çalıştı. İlk yönetmenlik deneyimini 1943 yılında çektiği Sanjiro Sugata filmi ile elde etti. 1950'de çektiği Raşomon ile Japon sinemasını uluslararası boyuta taşıdı. 1998'de hayata gözlerini yuman isim, 57 senelik kariyerinde 30 film yönetti. Sinema tarihinin en önemli ve etkili yönetmenlerinden biri oldu.
Film analizi: "Dersu Uzala"
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"Şiirsel sinema, parçaları bir araya getirdiğiniz ve mutlaka eşleşmeyen bir yapboz gibidir. Dilediğiniz düzenlemeyi kendiniz yapabilirsiniz. Genel kamuoyunun alışık olduğunun aksine, sonunda size net bir sonuç ve bir tavsiye vermez."
Abbas Kiyarüstemi
Abbas Kiyarüstemi kimdir?
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İranlı yönetmen Kiyarüstemi, 1940 yılında Tahran'da doğdu. Eğitimini Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim ve Grafik Sanatlar bölümünde tamamladı. Sanata resim yaparak başlayan isim, reklam şirketlerinde ve çocuk kitapları için çizerlik yaptı. 1960'lı yıllarda İran televizyonu için 150 civarında reklam filmi çekti. Sinemaya kısa filmler çekerek başlayan isim 40'tan fazla filme imza attı. Kansere yakalanan yönetmen, 2016'da hayatını kaybetti.
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"Filmin ana karakteriyle empati kurduğumuz kadar, onun karşı karşıya kaldığı karakterlerle de empati kurabilmemiz gerekiyor."
Asghar Farhadi
Asghar Farhadi kimdir? ◾ İranlı senarist ve yönetmen olan Farhadi, 1972'de İsfahan'da doğdu. Sinemaya olan ilgisi 14 yaşında, İsfahan Gençler Sinema Derneği'ne gitmesiyle başladı. İlk kısa filmlerini bu dernek ile çekti. Lisans eğitimini Tahran Üniversitesi Dramatik Sanatlar Okulu'nda, yüksek lisansını ise Tarbiat Modarres Üniversitesi'nde Sahne Sanatları'nda tamamladı. Okurken dizi projelerinde çalışmaya başladı. İlk uzun metrajlı filmi Dancing in the Dust'ı 2003'te çekti. Çıkış yaptığı filmi ise 2009'da çektiği Elly Hakkında oldu. İran sinemasının en tanınmış filmlerinden biri olan Bir Ayrılık'ı ise 2011'de çekti.
En iyi İran filmleri
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"Sinema silahını kuşanmak, Müslümanların son şansıdır."
Mustafa Akkad
Mustafa Akkad kimdir? ◾ 1930'da Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Mustafa Akkad, ilkokul ve lise öğrenimini Halep'te tamamladı. Çocukluk döneminde, halkı filmler ile buluşturmak üzere şehre gelen gezici sinemalar vasıtasıyla bu alana ilgi duydu ve herkesin tanıdığı bir sinemacı olmak istedi. 19 yaşında Kaliforniya Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almaya başladı. Mesleğinin ilk yıllarında Hollywood'un en iyi korku film yapımcılarından oldu. 1970 yılının başına kadar bir televizyon kanalının yöneticiliğini yaptı. Müslüman çizgisini bozmadan ilerleyen Akkad, İslam tarihindeki birçok olayı beyaz perdeye taşımak istiyordu. 1976 yılında İslam'ı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (SAV) anlatan Çağrı filmini çekti. Ardından sömürgeci İtalyanlara karşı mücadelesini anlatan Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmine imza attı. 11 Kasım 2005'te Ürdün'ün başkentinde, kızı ile beraber bir yakınının düğünü için gittiği otele yönelik El-Kaide'nin düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybetti.