Yönetmenlerden sinema dersi niteliğinde sözler

🔸 "Şiirsel sinema, parçaları bir araya getirdiğiniz ve mutlaka eşleşmeyen bir yapboz gibidir. Dilediğiniz düzenlemeyi kendiniz yapabilirsiniz. Genel kamuoyunun alışık olduğunun aksine, sonunda size net bir sonuç ve bir tavsiye vermez."

Abbas Kiyarüstemi

Abbas Kiyarüstemi kimdir?

◾ İranlı yönetmen Kiyarüstemi, 1940 yılında Tahran'da doğdu. Eğitimini Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim ve Grafik Sanatlar bölümünde tamamladı. Sanata resim yaparak başlayan isim, reklam şirketlerinde ve çocuk kitapları için çizerlik yaptı. 1960'lı yıllarda İran televizyonu için 150 civarında reklam filmi çekti. Sinemaya kısa filmler çekerek başlayan isim 40'tan fazla filme imza attı. Kansere yakalanan yönetmen, 2016'da hayatını kaybetti.