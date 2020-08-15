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Münir Özkul'un sinema yolculuğu

"Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" tiplemeleriyle sevenlerinin kalbinde yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, sinemada 1950'lerden itibaren görünmeye başladı. Özellikle 1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu filmlerde "Kel Mahmut" gibi önemli rollerle unutulmazlar arasına girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "devlet sanatçısı" unvanı verilen usta oyuncuyu 5 Ocak 2018'de son yolculuğuna uğurladık. 95'inci doğum yıl dönümünde Münir Özkul'u saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Giriş Tarihi: 15.08.2020 08:51 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 09:41
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Münir Özkul kimdir?
Münir Özkul kimdir?

🎬 "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" tiplemeleriyle sevenlerinin kalbinde yer edinen usta oyuncu Münir Özkul, sinemada 1950'lerden itibaren görünmeye başladı.

🎬 Özellikle 1970'li yıllarda, kalabalık kadrolu filmlerde "Kel Mahmut" gibi önemli rollerle unutulmazlar arasına girdi.

🎬 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "devlet sanatçısı" unvanı verilen usta oyuncuyu 5 Ocak 2018'de son yolculuğuna uğurladık.

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Münir Özkul'un sinema yolculuğu

🎬 İstanbul'da 15 Ağustos 1925'te dünyaya gelen sanatçı, İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim gördü.

🎬 Henüz lise öğrencisiyken, 1937'de Bakırköy Ortaokulu'nda ilk defa sahneye çıktı.

🎬 "Erkek Güzeli" adlı oyundaki başarısıyla adını duyurdu.

Münir Özkul'un bilinmeyen röportajı

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Münir Özkul'un oyunculuğa ilk adımı
Münir Özkul'un oyunculuğa ilk adımı

🎬 Usta oyuncu 12 yaşındayken sahneye çıktı.

🎬 Ses Tiyatrosu'nda 1948'de sahnelenen "Aşk Köprüsü" ile profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.

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İlk aktörlük deneyimi
İlk aktörlük deneyimi

🎤 TRT Arşiv kayıtlarında yer alan bir açıklamasında ilk aktörlük deneyimini şu sözlerle anlatmıştı:

"Mürüvvet (Sim) çok iyi Ermeni rolü oynar. 'Prova yapalım.' derdi. 'Oyun gecesi yapalım.' derdim. 'Olmaz.' diyorlar. Maksadım kaçmak. İlk gece korktuğumuz şarkı üç defa bize söyletildi. Ben de inanamıyorum fakat oldu. Şaşırdım. Adetimdir, hata yaptığımda tiyatrodan yürüyerek Beyoğlu'na kadar giderdim. 'Kim bunları tuttu da bravo diyerek beni rezil ettiler.' diye düşündüm. Sirkeci'ye kadar ağladım."

Rol arkadaşı Mürüvvet Sim ise aynı anıyı, "Münir katiyen prova yapmıyor. Sanat hayatım bitecek gibi geldi bana, epey gözyaşı döktüm. Sabaha kadar prova yaptık. Münir yine prova yapmadı. Mecburen oynadım. Benim ellerim ayaklarım bağlandı fakat Münir gitti, karşımda sanki dev bir sanatçı vardı. Piyes bitti. Herkes Münir'i tebrik etti. Ben de gittim, özür diledim ve elini öptüm." sözleriyle dile getirmişti.

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Münir Özkul'a layık görülen ödüller
Münir Özkul'a layık görülen ödüller

🎬Usta oyuncu, 1951'de John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" ile John Millington Synge'in "Babayiğit", 1954'te George Axelrod'un "Yaz Bekarı", 1955'te John Patrick'in "Çayhane" eserlerinin yanı sıra "Bana Çiçek Yollama", "Generalin Aşkı", "Yağmurcu" ve "Godot'yu Beklerken"in de aralarında olduğu önemli eserlerde rol aldı.

🎬 İstanbul Şehir Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu ve özel tiyatrolarda da görev yapan sanatçı, Sadık Şendil'in "Kanlı Nigar" oyunundaki rolüyle 1968'de İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

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