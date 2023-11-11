Hollywood'un Müslüman sinemacısı: Mustafa Akkad

🔸 İslam'ın ne adına savaştığını tüm dünyaya göstermek isteyen yönetmen, 1970'lerin ortalarına doğru asıl gayesi olan filmi çekmek üzere yoğun bir çalışma gerçekleştirir. Bu, İslamı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (SAV) anlatan "Çağrı" filmiydi.

🔸 Dünya çapında kaliteli bir yapıta imza atmak isteyen Akkad, filmin sponsorluğu için Suudi Arabistan ve Fas ile anlaşır. Çekimler, 1974'te Fas çöllerinde başlar. Ancak savaş sahnelerinin çekildiği ilk 10 gün içerisinde Suudi Arabistan ve Fas, çeşitli gerekçelerle projeyi iptal ettiklerini ve para vermeyeceklerini söyler. Hatta Fas, hemen topraklarını terk etmelerini isteyerek film ekibini ülkeden çıkarır.