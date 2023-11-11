Hollywood'un Müslüman sinemacısı: Mustafa Akkad
Mustafa Akkad, sanatını İslam akidesine sarılarak, dinine hizmet etme düsturu ile gerçekleştiren bir yönetmendir. Bu uğurda oldukça büyük mücadeleler veren isim, Hollywood'un tek Müslüman sinemacısı olarak bilinir.Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını beyaz perdeye aktardığı Çağrı filmi ile sektöre damga vurur. İşte, Halepli usta yönetmen Mustafa Akkad'ın sinema serüveni...
Giriş Tarihi: 11.11.2023
14:15
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1 Temmuz 1930'da Suriye'nin Halep şehrinde dünyaya gelen Mustafa Akkad'ın babası Arap, annesi Türk'tür. Müslüman bir yaşam süren Akkad, ilkokul ve lise öğrenimini Halep'te tamamlar.
🔸 Çocukluk döneminde halkı filmler ile buluşturmak üzere şehre gelen
gezici sinemalar vasıtasıyla bu alana ilgi duyar. O günden itibaren herkesin tanıdığı bir sinemacı olmak ister.
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🔸 18 yaşına geldiğinde ailesine
Amerika'da sinema eğitimi alma fikri olduğunu söyler. Bunun üzerine annesi şu ifadeleri kullanır,
"Madem sen sanat aşığısın, sanata büyük bir iştiyakla sarılmak istiyorsun. Bu yolda ilerlemek istiyorsan bunu akidene sarılarak, dinine hizmet ederek amacını gerçekleştirebilirsin."
↪ Annesinin bu sözü, Akkad'ın sinema serüveninde yol gösterici olur.
🔸 Ailesinin onay ve desteğini alan Akkad'ı babası,
Halep'ten Los Angeles'a uğurlar. Bu esnada cebine 200 dolar harçlık koyar ve bir de eline rehberi olacak Kur'an-ı Kerim'i verir.
🔸 Dilini, kültürünü bilmediği bir ülkede, sinema yapmaya olan inancı ile yola çıkan Akkad, 19 yaşında
Kaliforniya Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi almaya başlar. Geceleri garsonluk yapıp gündüzleri sinema eğitimine devam eder.
🔸 Bu esnada
Kızılderi asıllı ünlü yönetmen Sam Peckinpah ile tanışır ve ondan sinemanın temelini öğrenir. Akad, mesleğinin ilk yıllarında Hollywood'un en iyi korku film yapımcılarından olur. Pechinpah ile Cezayir Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir film üzerine çalışmalar yapar. Film, finansal problemler nedeyile hayata geçirilemese de yönetmenliği bu sayede öğrenmeye başlar.
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1970 yılının başına kadar bir televizyon kanalının yöneticiliğini yapar. O dönemler Hollywood, şimdiki kadar tekdüze işlerin yapılmadığı, farklı tarzdaki eserlerin de ortaya koyulabildiği nispeten özgür bir sinema sektörüdür.
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Müslüman çizgisini bozmadan ilerleyen Akkad, İslam tarihindeki birçok olayı beyaz perdeye nasıl taşıyacağı yönünde çalışmalar yapar. Amacı, Batı'nın İslam'a karşı duyduğu ön yargıyı kırmaktır.
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İslam'ın ne adına savaştığını tüm dünyaya göstermek isteyen yönetmen, 1970'lerin ortalarına doğru asıl gayesi olan filmi çekmek üzere yoğun bir çalışma gerçekleştirir. Bu, İslamı ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (SAV) anlatan "Çağrı" filmiydi.
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Dünya çapında kaliteli bir yapıta imza atmak isteyen Akkad, filmin sponsorluğu için Suudi Arabistan ve Fas ile anlaşır. Çekimler, 1974'te Fas çöllerinde başlar. Ancak savaş sahnelerinin çekildiği ilk 10 gün içerisinde Suudi Arabistan ve Fas, çeşitli gerekçelerle p rojeyi iptal ettiklerini ve para vermeyeceklerini söyler. Hatta Fas, hemen topraklarını terk etmelerini isteyerek film ekibini ülkeden çıkarır.