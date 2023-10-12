Utanma nedir?

🔹 TDK'ye göre, arlanma, utanç, yüz (II), hayâ, hicap, teeddüp şeklinde tanımlanmıştır. Utanma; onur kırıcı, ahlaka uymayan veya uygunsuz algılanan bir davranış sergilemekten kaynaklanan mahcubiyet veya küçük düşme duygusudur. Sözlükte "utanma, çekinme" gibi anlamları olan haya kelimesi, ahlaki bir terim olarak "nefsin çirkin davranışlardan rahatsızlık duyarak onları terk etme" veya "kötü bir işin yapılmasından veya iyi bir işin terkedilmesinden dolayı insanın yüzünü kızartan sıkıntı" (bkz. İslam Ansiklopedisi) şeklinde farklı şekillerde açıklanmıştır.

🔹 Arapça'da "kınama, yergi; onur kırıcı tutum ve davranış" anlamlarına gelen "ar" kelimesi ise Türkçe'de genellikle hayânın eşanlamlısı olarak kullanılır."