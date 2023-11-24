Kişiler arası ilişkilerde kullanılan bir silah: Manipülasyon
Günümüzde benmerkezciliği vurgulayan tüketim kültürünün etkisiyle sosyal ilişkiler ve iletişimde derinlik yerini yüzeyselliğe bırakmıştır. Bireysel çıkarların ön planda olduğu, samimiyetten uzak ilişkiler kurulmaya başlamıştır. Bu durum manipülasyonun günlük hayatta daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur. Peki manipülasyon nedir? Manipülasyona maruz kalındığında neler yapılmalıdır? Bir insan neden manipülasyon uygular?
Giriş Tarihi: 24.11.2023
16:51
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
17:11
🔸 Manipülasyon,
diğer insanların duygu, düşünce ve davranışlarını farklı yöntemlerle değiştirmeye çalışmaktır. Manipülasyon uygulayan kişi kendi arzu ve çıkarları doğrultusunda karşısındakini etkilemeye çalışır.
🔸 Manipülasyon
bilinçli ya da bilinçsiz yapılabilir. manipülasyonun en belirgin özelliğidir. Etkileme isteği, kişiyi iradesi dışında yönlendirmek
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🔸 Bilinçli yapılan manipülasyonda,
bencillik duygusu ön plandadır. Kişinin olumsuz davranışları, mağdur kişiyi isteği dışında davranmaya zorlar.
🔸 Manipülasyon yapan birey,
insanların düşünce ve davranışlarını etkilemek için farklı yöntemler uygular. Bu yollar genellikle ahlaki ve etik değildir.
🔸 Manipülatif birinin başvurduğu yöntemler arasında
içeren davranışlar da vardır. duygusal şiddet Narsist davranışlar sergileyen manipülasyoncular genel olarak şu yöntemlere başvurur:
◾ İkna etme
◾ Öğüt verme
◾ Algı yönetimi
◾ Aşağılama
◾ Duygu sömürüsü
◾ Mahrum bırakma
◾ Suçluluk oluşturma
◾ Kurban rolü oynama
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🔸 Manipülasyon türlerinden biri de
gaslightingtir. Bu manipülasyonu yaşayan kişiler büyük ihtimalle uzun süredir kandırılma ve büyük bir aldatılma içindedirler. Özellikle de manipülatif kişi sürekli yaşamlarında olan eş, arkadaş ve patron gibi biriyse.
🔸 Mağdurlar kendilerinde bir sorun olduğunu düşünerek
akıllarından, düşüncelerinden şüphe etmeye başlarlar ve kararlarında manipülasyoncularının esiri olmaya başlarlar.
🔸 Yaşadıkları durum karşısında
kafa karışıklığı hissetmeleri gayet doğaldır. Böyle durumlarda yaşadıkları olayları, işittikleri eleştirileri ve şüpheli olacak durumları not alabilirler.
🔸 Bu durumları
çözümlemek ve algılamak da sorun yaşıyorlarsa güvendikleri kişilere anlatıp onların fikirlerini alarak daha sağlıklı bir bakışa sahip olabilirler.
Manipülasyona maruz kalındığında neler yapılmalı?
◾ Manipülasyon yapan kişi ile
görüşmeyi bırakabilirsiniz.
◾ Böyle bir davranışa maruz kalındığında
kendinizi duygusal olarak korumaya alabilirsiniz.
◾ Manipülatif
davranışları reddederek sizi etkilemesinden uzaklaşabilirsiniz. Size manipülatif davranışta bulunmasında Bu soruyu kendinize sormak sizin verdiğiniz tavizler var mı? yardımcı olur. sınırlarınızı çekmenize
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