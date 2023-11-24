Kişiler arası ilişkilerde kullanılan bir silah: Manipülasyon

🔸 Manipülasyon türlerinden biri de gaslightingtir. Bu manipülasyonu yaşayan kişiler büyük ihtimalle uzun süredir kandırılma ve büyük bir aldatılma içindedirler. Özellikle de manipülatif kişi sürekli yaşamlarında olan eş, arkadaş ve patron gibi biriyse.

🔸 Mağdurlar kendilerinde bir sorun olduğunu düşünerek akıllarından, düşüncelerinden şüphe etmeye başlarlar ve kararlarında manipülasyoncularının esiri olmaya başlarlar.

🔸 Yaşadıkları durum karşısında kafa karışıklığı hissetmeleri gayet doğaldır. Böyle durumlarda yaşadıkları olayları, işittikleri eleştirileri ve şüpheli olacak durumları not alabilirler.

🔸 Bu durumları çözümlemek ve algılamak da sorun yaşıyorlarsa güvendikleri kişilere anlatıp onların fikirlerini alarak daha sağlıklı bir bakışa sahip olabilirler.